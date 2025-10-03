  • Escudo Atlético-MG
Manchester United x Sunderland: onde assistir à Premier League

Em momentos opostos na tabela, United busca recuperação em casa contra o surpreendente Sunderland pela 7ª rodada da Premier League

Publicado por: Minuto a Minuto em 03/10/2025 às 18:23 - Atualizado em 03/10/2025 às 18:39
Manchester United x Sunderland: onde assistir à Premier League
Matheus Cunha, novo camisa 10, é uma das esperanças de retomada do United - @cunha/Instagram

Neste sábado, 4, o Manchester United recebe o Sunderland em Old Trafford, em um confronto de opostos pela 7ª rodada da Premier League 2025/26. A partida, marcada para as 11h (de Brasília), coloca frente a frente os anfitriões, que buscam recuperação na tabela, e os visitantes, que vivem um grande momento em seu retorno à elite.

Como chegam as equipes

O início de temporada do Manchester United, sob o comando do técnico Rúben Amorim, tem sido marcado pela irregularidade. Ocupando a parte inferior da tabela, a equipe ainda não encontrou a consistência necessária para brigar pelas primeiras posições, e a pressão sobre o treinador e os jogadores aumenta a cada rodada.

Do outro lado, o Sunderland vive um conto de fadas em seu retorno à elite do futebol inglês. Após um investimento significativo em reforços, como o experiente Granit Xhaka, o time comandado por Régis Le Bris surpreende pelo bom futebol e pelos resultados consistentes, que o colocam na briga por uma vaga em ligas europeias.

Onde assistir a Manchester United x Sunderland

Competição: Premier League 2025/26 – 7ª Rodada
Data e hora: Sábado, 4 de outubro de 2025, às 11h (de Brasília)
Local: Old Trafford, Manchester (Inglaterra)
Transmissão: Disney+ (streaming) e Xsports (TV aberta).

