O Manchester United comunicou oficialmente ao Barcelona que não aceitará uma nova prorrogação do empréstimo de Marcus Rashford para a próxima temporada. O clube inglês exige o cumprimento integral da cláusula de compra definitiva estipulada em 26 milhões de libras (aproximadamente R$ 183 milhões).

Por que o United rejeitou novo empréstimo?

A diretoria dos Red Devils entende que o valor de mercado de Rashford valorizou significativamente durante sua passagem pela Espanha. Com o contrato de empréstimo atual válido até 30 de junho de 2026, o clube de Old Trafford não pretende facilitar uma nova cessão temporária ou oferecer descontos no montante previamente acordado.

De acordo com informações do jornal Daily Mirror, a negativa foi imediata após a tentativa do Barcelona de renegociar os termos. O United mantém o foco em garantir a receita da venda definitiva para equilibrar suas finanças e reinvestir no elenco na próxima janela de transferências.

Rendimento de Rashford no Barcelona

O interesse do Barcelona em manter o atacante é reflexo de seu desempenho sólido sob a gestão do presidente Joan Laporta. Durante a atual temporada, Rashford acumulou estatísticas que justificam a postura rígida do United:

38 jogos disputados;

disputados; 10 gols marcados;

marcados; 13 assistências realizadas.

Prazo para a definição do negócio

O vínculo temporário de Rashford com o clube espanhol encerra-se em 30 de junho de 2026. Caso o Barcelona não ative a cláusula de compra pelo valor exigido, o jogador deverá retornar à Inglaterra para se reapresentar ao Manchester United.