Manchester United confirma novo estádio para 100 mil pessoas

O Manchester United anunciou oficialmente a construção de um novo estádio com capacidade para 100 mil torcedores. A nova arena, com previsão de conclusão para 2031, será erguida ao lado do Old Trafford, que será demolido após mais de um século de história.

A decisão de substituir o Teatro dos Sonhos, inaugurado em 1910, foi tomada após estudos indicarem que uma nova estrutura moderna traria benefícios superiores a uma simples reforma. Atualmente, o estádio tem capacidade para 74 mil pessoas.

A ideia de um novo estádio já vinha sendo debatida há anos, especialmente após a chegada do bilionário Jim Ratcliffe, que adquiriu 27% do United em fevereiro de 2023 e assumiu o comando do futebol da equipe. Desde então, ele manifestava publicamente o desejo de modernizar a casa dos Red Devils e agora demonstrou satisfação com o anúncio.

“Hoje marca o início de uma jornada incrivelmente emocionante para a entrega do que será o maior estádio de futebol do mundo, no centro de um Old Trafford regenerado. Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente pelos últimos 115 anos, mas ficou para trás das melhores arenas do esporte mundial. Ao construir ao lado do local existente, seremos capazes de preservar a essência do Trafford, ao mesmo tempo em que criamos um estádio verdadeiramente de última geração”, disse.

O custo estimado da nova arena gira em torno de 2 bilhões de euros (cerca de 12,8 bilhões de reais). Ainda não há detalhes sobre o financiamento do projeto, mas, segundo o jornal The Athletic, o clube considera vender os naming rights para ajudar a cobrir os custos.

Vale lembrar que Jim Ratcliffe, em 2023, apareceu em lista do The Sunday Times como a segunda pessoa mais rica do Reino Unido. Fundador da multinacional do ramo da indústria petroquímica Ineos, teve fortuna estimada em 29,6 bilhões de libras

Além dele, os donos majoritários do clube, Joel e Avram Glazer também esbanjam grande patrimônio. Muito criticados pela torcida em razão da gestão recente, os dirigentes são de família do ramo de holdings imobiliários nos Estados Unidos, com fortuna em 4,4 bilhões de dólares, segundo a Forbes.