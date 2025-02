Manchester City x Liverpool: onde assistir ao jogo pela Premier League

O confronto entre Manchester City e Liverpool é sempre um dos mais aguardados da Premier League. Neste domingo, 23 de fevereiro de 2025, as duas equipes se enfrentam no Etihad Stadium, prometendo um espetáculo para os fãs de futebol. O Manchester City, atualmente em quarto lugar na tabela com 44 pontos, busca se recuperar após a eliminação na Champions League. Já o Liverpool, líder da competição, quer manter sua vantagem sobre os adversários.

O jogo, que começa às 13h30 (horário de Brasília), será realizado no Etihad Stadium, o sétimo maior estádio de futebol da Inglaterra, com capacidade para 53.400 torcedores. A partida será transmitida pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney, garantindo que os fãs não percam nenhum momento deste clássico.

Craque do Egito, Salah nunca foi Bola de Ouro -EFE/EPA/NEIL HALL

Como estão as campanhas das equipes?

Nos últimos cinco jogos, o Manchester City tem enfrentado desafios significativos. A equipe de Pep Guardiola busca uma resposta positiva após a eliminação na Champions League, especialmente com a volta de Erling Haaland ao time titular. Por outro lado, o Liverpool, comandado por Arne Slot, vem de um empate surpreendente contra o Aston Villa, mas ainda mantém uma vantagem confortável na liderança da Premier League.

O City precisa lidar com desfalques importantes, como John Stones e Akanji, ambos fora por lesão. Já o Liverpool enfrenta incertezas quanto à participação de Cody Gakpo, que será avaliado antes da partida. A única ausência confirmada é a de Joe Gomez, que não estará disponível para o confronto.

Quais são os desfalques para o clássico?

O Manchester City terá que lidar com a ausência de jogadores-chave. Kevin De Bruyne, por decisão técnica, permanecerá no banco, enquanto John Stones e Akanji estão fora devido a lesões. Além disso, Rodri e Oscar Bobb continuam no departamento médico. A escalação provável do City inclui Ederson, Khusanov, Dias, Aké, Gvardiol, González, Kovacic, Bernardo Silva, Foden, Marmoush e Haaland.

No Liverpool, Conor Bradley deixou o campo sentindo dores no último jogo, e Cody Gakpo é dúvida para o clássico. A equipe deve entrar em campo com Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Alister, Salah, Szoboszlai, Díaz e Diogo Jota.

O que esperar do confronto entre Manchester City e Liverpool?

Este clássico promete ser um dos mais emocionantes da temporada. O Manchester City, jogando em casa, precisa mostrar competitividade e buscar a vitória para se manter na disputa pelas primeiras posições. O Liverpool, por sua vez, chega como favorito, mas não pode subestimar o adversário. Com jogadores de alto nível em ambos os lados, o duelo promete ser equilibrado e cheio de emoções.

Com o retorno de Haaland ao time titular, o City espera contar com sua capacidade de finalização para superar a defesa do Liverpool. Já os Reds, liderados por Salah, buscarão explorar as falhas defensivas do City para garantir os três pontos fora de casa.

