Manchester City recebeu quase 176 milhões em premiação da Premier League, veja ranking

A Premier League é conhecida não apenas pela competitividade em campo, mas também pelos expressivos valores de premiação distribuídos aos clubes. Na temporada 2023/2024, o Manchester City manteve sua hegemonia ao assegurar o título e, consequentemente, a maior parte do bolo financeiro.

A temporada mencionada destacou-se pelo Manchester City, que recebeu um total de 175,9 milhões de libras. Este valor resulta da combinação de desempenho em campo e partidas transmitidas pela televisão britânica. Além disso, discute-se o impacto da posição final na tabela sobre os valores recebidos por cada time.

Pep Guardiola – Fonte: Instagram/@mancity

Quais fatores determinam a premiação na Premier League?

A premiação na Premier League é calculada com base em vários fatores. O principal deles é a posição em que cada equipe termina no campeonato. Para cada colocação ascendente na tabela, é atribuído um prêmio adicional de aproximadamente 2,8 milhões de libras. Além disso, a quantidade de jogos transmitidos ao vivo também contribui significativamente para os valores que cada clube recebe.

A liga realiza esse cálculo excluindo algumas receitas comuns, como as receitas comerciais. Essas exclusões garantem que o foco dos valores divulgados permaneça na performance e popularidade televisiva de cada time.

Quantias recebidas por cada clube na temporada 2023/2024:

Manchester City: 175,9 milhões de libras

Arsenal: 175,5 milhões de libras

Liverpool: 171 milhões de libras

Tottenham: 164,6 milhões de libras

Aston Villa: 162,4 milhões de libras

Chelsea: 159,2 milhões de libras

Manchester United: 156,2 milhões de libras

Newcastle: 154,7 milhões de libras

West Ham: 147,4 milhões de libras

Crystal Palace: 139,6 milhões de libras

Por que até o último colocado recebeu uma soma significativa?

Mesmo sendo o último colocado, o Sheffield United garantiu um montante expressivo de 109,7 milhões de libras. Isso acontece porque a Premier League é uma das competições de futebol mais lucrativas do mundo, com uma vasta distribuição de receitas, proporcionando quantias significativas até para os times que terminam no final da tabela. Programas de direitos de TV globais e acordos de patrocínio robustos garantem que todos os clubes, independentemente de sua colocação final, obtenham uma porção lucrativa da receita anual.

Conclusão da temporada: impactos e futuro?

A premiação na Premier League reflete a estrutura financeira saudável do futebol inglês e a capacidade da liga de gerar e distribuir grandes receitas. Com isso, mesmo os clubes menos bem-sucedidos podem investir em seus elencos para melhorar seu desempenho em futuras temporadas. O sistema de premiação continua a alimentar a competitividade e a ambição entre os clubes, prometendo uma próxima temporada igualmente emocionante.

