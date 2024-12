Manchester City perdeu 7 dos últimos 10 jogos

O Manchester City, um dos principais clubes da Inglaterra, está passando por uma fase de instabilidade como não se via desde a chegada de Pep Guardiola em 2016. Nos últimos dez jogos, a equipe conquistou apenas uma vitória, o que tem gerado preocupações entre torcedores e especialistas. Com sete derrotas e dois empates nesse período, o desempenho recente é alarmante.

O ataque e a defesa do time também são motivos de preocupação. Durante esses jogos, o City marcou apenas 12 gols, enquanto sofreu 23, resultando numa média negativa de 2,3 gols sofridos por partida. Esses números evidenciam problemas em áreas cruciais da equipe.

Desempenho do Manchester City na Champions League em Risco?

Na Champions League, o Manchester City ainda busca sua primeira vitória desde a terceira rodada, complicando sua situação no torneio. A perda por 2 a 0 para a Juventus recentemente agravou mais ainda as chances de classificação na competição. Atualmente, o time está em 22º lugar, a uma vitória da possível eliminação na fase de grupos.

Desafios na Premier League e o Clássico Vindouro

A situação na Premier League também é preocupante, com o City na quarta posição e oito pontos atrás do líder, o rival Liverpool, que tem um jogo a menos. A expectativa de recuperação na liga está focada no clássico contra o Manchester United, um jogo crucial para os dois clubes.

Desafios de Guardiola

Pep Guardiola, conhecido por seu estilo inovador e habilidade em elevar equipes ao topo, enfrenta agora sérios desafios. Gerenciar o elenco, lidar com lesões e restaurar a confiança são apenas alguns dos obstáculos que ele precisa superar. Os treinos e ajustes táticos feitos por Guardiola serão cruciais para reencontrar o sucesso nesta temporada.

Próximos Passos para o Manchester City

Buscando recuperação, o Manchester City concentra seus esforços nos próximos jogos decisivos. Uma reação imediata no clássico contra o Manchester United e na Champions League será essencial. Estratégias renovadas e ajustes na escalação serão fundamentais para reverter a sequência de derrotas e reconquistar a confiança de jogadores e torcida.