Lyon x Toulouse: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo pelo Francês

Embalado na busca pela liderança, Lyon recebe um Toulouse em má fase pela 7ª rodada da competição; equipes vivem momentos opostos na tabela

Neste domingo, 5, o Parc OL será palco de um confronto de extremos pela 7ª rodada do Campeonato Francês. O Lyon, que briga na parte de cima da tabela, recebe o Toulouse, que busca se reabilitar na competição. A bola rola a partir das 10h (de Brasília).

Expectativa para a partida

O confronto coloca frente a frente duas equipes com ambições e momentos distintos. Na vice-liderança com 15 pontos, o Lyon entra em campo com amplo favoritismo, impulsionado por sua torcida e pela ótima fase.

A equipe busca a vitória para pressionar o líder PSG e, dependendo dos resultados, assumir a ponta da tabela. A expectativa é de um time da casa dominante, impondo seu ritmo desde o início.

Para o Toulouse, a missão é tentar surpreender. Ocupando a 11ª posição com apenas 7 pontos, o time não vence há quatro jogos no campeonato e precisa de um resultado positivo para se afastar da parte de baixo da tabela.

Atuar fora de casa contra um dos melhores times da liga representa um desafio imenso, e a estratégia deve ser focada em uma defesa sólida e em aproveitar os contra-ataques.

Como chega o Lyon

A fase do time da casa é excelente na temporada. Ocupando a vice-liderança com 15 pontos, o Lyon demonstra consistência e força, especialmente em seus domínios, onde venceu todas as partidas até aqui.

A campanha geral é de cinco vitórias e apenas uma derrota, um início que credencia a equipe a lutar pelo título. O retrospecto recente é animador, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Ligue 1. Além disso, o time vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o RB Salzburg no meio de semana, pela Europa League.

Provável escalação do Lyon: D. Greif; R. Kluivert, C. Mata, M. Niakhate e N. Tagliafico; M. de Carvalho e T. Tessmann; A. Karabec, P. Šulc e C. Tolisso; M. Satriano.

Desfalques: O goleiro Rémy Descamps (lesão na mão), Orel Mangala e Ernest Nuamah (lesões de ligamento) estão fora. Abner é dúvida.

Como chega o Toulouse

A situação do Toulouse, por outro lado, é delicada. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 7 pontos, e busca um resultado positivo para não se complicar na tabela. A forma recente é preocupante: nos últimos cinco jogos pela liga, somou apenas uma vitória e um empate, vindo de uma sequência de três derrotas antes de empatar em 2 a 2 com o Nantes na última rodada.

Provável escalação do Toulouse: G. Restes; M. McKenzie, C. Cresswell e R. Nicolaisen; D. Sidibé, A. Francis, M. Sauer e W. Kamanzi; A. Dønnum e F. Magri; Emersonn.

Desfalques: Rafik Messali (lesão no tornozelo) e Niklas Schmidt são as principais ausências na equipe visitante.

Onde assistir Lyon x Toulouse

O duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Francês terá transmissão ao vivo e exclusiva pela CazéTV no YouTube. A partida está marcada para este domingo, 5, às 10h (horário de Brasília).

