Lyon recebe FCSB com vantagem de 3 a 1; onde assistir à Liga Europa ao vivo

Lyon e FCSB se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. A partida será realizada no Groupama Stadium, na França, com início às 17h (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pela Band, em canal aberto, e pela CazéTV no YouTube.

Na primeira partida, o Lyon conquistou uma vitória expressiva por 3 a 1, com dois gols de Malick Fofana e um de Nicolás Tagliafico. Com esse resultado, o time francês tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença no tempo regulamentar e ainda assim garantir a classificação para as quartas de final.

Jogadores do Lyon – Fonte: Instagram/@ol

Como chegam Lyon e FCSB para o jogo de volta?

O Lyon entra em campo sem desfalques, o que permite ao técnico Paulo Fonseca escalar força máxima. Apesar de estar suspenso do Campeonato Francês até novembro devido a uma reclamação contra a arbitragem, Fonseca pode comandar a equipe em competições internacionais. O time busca manter o bom desempenho apresentado no jogo de ida para assegurar a vaga na próxima fase.

Por outro lado, o FCSB, líder do Campeonato Romeno com 56 pontos, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para levar a partida para a prorrogação. A equipe romena busca reverter o placar adverso e conta com sua força ofensiva para surpreender o Lyon em território francês.

Onde assistir Lyon x FCSB?

Os fãs de futebol poderão assistir ao confronto entre Lyon e FCSB pela Band, em canal aberto, ou pela CazéTV no YouTube. A transmissão ao vivo oferece uma oportunidade para os torcedores acompanharem cada lance desse emocionante duelo pela Liga Europa.

Quais são as expectativas para o confronto?

As expectativas para o jogo são altas, considerando o desempenho das duas equipes na competição. O Lyon, jogando em casa e com a vantagem no placar agregado, busca consolidar sua posição nas quartas de final. Já o FCSB, apesar do desafio, entra em campo determinado a reverter o resultado e seguir adiante no torneio.

Com ambos os times motivados e em busca da vitória, o confronto promete ser emocionante, com momentos de alta tensão e jogadas decisivas. Os torcedores podem esperar um espetáculo de futebol, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

Fonte: Lance!

