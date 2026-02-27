Nome constante nas convocações para a seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante Luiz Henrique foi decisivo na volta do Campeonato Russo após a parada de inverno. Nesta sexta-feira, 27, o ex-jogador do Botafogo marcou o gol da vitória do Zenit por 1 a 0 sobre o Baltika, fora de casa, resultado que colocou a equipe de São Petersburgo provisoriamente na liderança da temporada 2025/26.

O atacante brasileiro atuou por apenas 29 minutos, mostrando poder de definição em um confronto equilibrado.

Com nota 8.2 no site de estatísticas Sofascore, Luiz Henrique balançou as redes em sua única finalização no alvo, somando três tentativas ao todo e participando ativamente das ações ofensivas.

Ao longo do jogo, registrou 29 ações com a bola, três dribles certos em cinco tentativas e sofreu uma falta. Também mostrou eficiência na distribuição, com dez passes certos em 11 tentados (91% de aproveitamento) e 100% de acerto nos lançamentos, além de contribuir defensivamente com um desarme, dois cortes e três recuperações de bola.

“Primeiramente agradecer a Deus pelo gol, por ajudar a equipe a sair com a vitória. Foi uma vitória difícil. O time deles ataca e defende muito bem. Triunfo importante pra gente, agora é celebrar e seguir para os próximos desafios”, comentou Luiz Henrique, em entrevista pós-jogo.

Na temporada 2025/26, o atacante soma 18 partidas pelo Zenit, com três gols e duas assistências. O gol consolida o bom momento individual e mantém o brasileiro como peça relevante na briga pelo topo do futebol russo. O Zenit agora volta a campo na próxima terça-feira, 3, pra duelar contra o Baltika novamente, mas agora pelas quartas de final da Copa da Rússia.

Amistosos da seleção brasileira

A tem um compromisso para o próximo 16 de março. A data é quando o técnico Carlo Ancelotti fará os dois últimos amistosos, nos Estados Unidos, antes da convocação para a Copa do Mundo.