Nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a bola rola na Huvepharma Arena, em Razgrad, para o confronto entre Ludogorets e PAOK. A partida, válida pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26, tem início marcado para às 14h45 (horário de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar suas posições na tabela de classificação nesta reta final, transformando o jogo em um confronto direto por melhores colocações.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Cenário da partida e expectativas

O confronto é crucial para as ambições de ambos os times na competição. Para o Ludogorets, mandante da partida, a vitória é imperativa. Estando na 25ª posição com 6 pontos, a equipe búlgara ocupa a primeira colocação fora da zona de classificação para os playoffs (que vai até o 24º lugar). Um resultado positivo em casa não apenas coloca o time na zona de classificação, como também aumenta a moral para as duas rodadas finais da fase de liga, em janeiro. A equipe, comandada por Georgi Dermendzhiev, aposta no fator casa para superar a oscilação recente.

O PAOK, treinado pelo romeno Răzvan Lucescu, chega com uma campanha mais sólida e uma posição mais confortável na tabela. Ocupando o 17º lugar com 8 pontos, o time grego busca somar pontos para se aproximar do grupo dos oito primeiros, que garante vaga direta nas oitavas de final. Um empate fora de casa pode ser considerado um bom resultado para manter a segurança na tabela, mas a vitória impulsionaria o clube para o topo. A expectativa é de um jogo tático, com os gregos possivelmente explorando os contra-ataques.

Prováveis escalações e destaques

Com base nos elencos atuais e nas últimas partidas, as equipes devem ir a campo com força máxima. Pelo lado do Ludogorets, o técnico Georgi Dermendzhiev deve manter a base que vem atuando, com destaque para o atacante ganês Bernard Tekpetey e o meio-campista búlgaro Ivaylo Chochev. Não há informações sobre novos desfalques significativos.

Provável escalação do Ludogorets: Sergio Padt; Pipa, Olivier Verdon, Dinis Almeida e Anton Nedyalkov; Pedro Naressi e Ivaylo Chochev; Bernard Tekpetey, Caio Vidal e Rwan Seco; Kwadwo Duah.

O PAOK, por sua vez, conta com a experiência de jogadores como o brasileiro Taison e o atacante búlgaro Kiril Despodov, que reencontrará seu antigo clube. O técnico Răzvan Lucescu tem um elenco robusto e deve escalar uma equipe competitiva para buscar pontos na Bulgária.