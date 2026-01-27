Nesta quinta-feira, 29, a Huvepharma Arena, em Razgrad, na Bulgária, será palco de um confronto decisivo pela 8ª e última rodada da fase de liga da Uefa Europa League. O Ludogorets recebe o Nice às 17h (horário de Brasília), em um jogo que define o futuro dos donos da casa na competição continental.

A batalha pela classificação

Para o Ludogorets, a partida é tratada como uma verdadeira final. Ocupando a 25ª colocação na tabela geral com 7 pontos (duas vitórias, um empate e quatro derrotas), a equipe búlgara está, no momento, fora da zona de classificação para os playoffs. Pelo novo regulamento, apenas os times que terminarem entre a 1ª e a 24ª posição avançam para a fase de mata-mata.

Dessa forma, vencer em casa é obrigatório para o Ludogorets, que ainda precisará secar adversários diretos que estão logo acima na tabela. A expectativa é de um time ofensivo, empurrado pela torcida local, buscando o resultado desde os minutos iniciais para tentar salvar a temporada europeia.

Nice busca despedida digna

Do outro lado, o cenário é de melancolia. O Nice chega à última rodada na 33ª posição, somando apenas 3 pontos e sem chances matemáticas de avançar. Com uma campanha decepcionante de uma vitória e seis derrotas, o clube francês entra em campo apenas para cumprir tabela e defender a honra da instituição.

Apesar da eliminação precoce, o jogo serve como oportunidade para o elenco tentar recuperar a confiança e evitar terminar o torneio nas últimas posições. A imprensa francesa destaca que a partida pode ser usada para dar rodagem a atletas menos utilizados, visando a sequência das competições nacionais.

Onde assistir a Ludogorets x Nice

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar o desfecho desta fase da competição através do streaming. Confira as informações de transmissão: