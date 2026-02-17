A fase decisiva das competições continentais começa a esquentar no leste europeu. Nesta quinta-feira, 19, o Ludogorets recebe o Ferencváros na Huvepharma Arena, em Razgrad, na Bulgária. O duelo é válido pela ida dos playoffs (mata-mata) da Europa League, com a bola rolando a partir das 17h (de Brasília).

Valendo vaga nas oitavas de final

O confronto marca o início da etapa eliminatória que antecede as oitavas de final. Enquanto os primeiros colocados da fase de liga avançaram diretamente, Ludogorets e Ferencváros precisam superar este playoff para seguir vivos no torneio.

O time búlgaro tenta fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem antes do jogo de volta, agendado para o dia 26 de fevereiro, na Hungria.

Especialistas apontam um equilíbrio no duelo, embora o momento recente das equipes sugira cenários distintos. Ambas as agremiações estão em plena atividade em seus campeonatos nacionais, chegando com ritmo de jogo ideal para esta decisão continental.

Ludogorets aposta na força da torcida

O time da casa entra em campo ciente da necessidade de elevar seu desempenho defensivo. O Ludogorets encerrou a fase anterior na 22ª posição da tabela geral, somando 10 pontos. Sua campanha foi marcada pela irregularidade, com três vitórias, um empate e quatro derrotas.

Apesar dos altos e baixos, a equipe búlgara costuma ser um adversário difícil em seus domínios. A estratégia para esta quinta-feira passa por pressionar o adversário desde os minutos iniciais, utilizando o apoio da torcida na Huvepharma Arena para tentar neutralizar a inconsistência defensiva apresentada nos jogos anteriores.

A solidez do Ferencváros

Do outro lado, o Ferencváros desembarca na Bulgária com a confiança de uma campanha sólida na fase de liga. A equipe húngara terminou na 12ª colocação, acumulando 15 pontos fruto de quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota. O registro mostra um time difícil de ser batido, que equilibra organização tática com um ataque oportunista.

Para o jogo de ida, a expectativa é que os visitantes tentem controlar o ritmo da partida, explorando os erros do Ludogorets para levar um resultado confortável para a decisão em Budapeste.

Onde assistir

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar todas as emoções deste duelo ao vivo. A transmissão oficial da partida será realizada pela CazéTV, que detém os direitos da Europa League para a temporada 2025/26 no Brasil. Internacionalmente, a partida também conta com cobertura via streaming pelo e em regiões selecionadas.