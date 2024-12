Lookman, da Atalanta, é eleito o melhor jogador africano do ano

O atacante nigeriano Ademola Lookman, aos 27 anos, emergiu como um dos grandes nomes do futebol ao ser coroado Jogador Africano do Ano pela Confederação Africana de Futebol. Famoso por suas atuações memoráveis, Lookman foi decisivo na vitória do Atalanta sobre o Bayer Leverkusen na Liga Europa, marcando três gols na final em Dublin.

Sua carreira é repleta de conquistas impressionantes. Além de brilhar na Liga Europa, Lookman teve um papel importante no sucesso da seleção nigeriana na Copa Africana de Nações, anotando três gols e ajudando a Nigéria a chegar à final de uma das mais prestigiadas competições do continente.

Ascensão de Lookman no Futebol

Nascido em Londres, Lookman iniciou sua trajetória em clubes da Premier League como Everton, Fulham e Leicester City antes de migrar para a Atalanta em 2022. Desde sua chegada à Série A italiana, Lookman demonstrou ser um ativo valioso, com 17 gols na temporada passada e mais 11 acumulados na atual.

A mudança para a Atalanta representou um novo capítulo em sua carreira, permitindo que Lookman desenvolvesse suas habilidades no cenário italiano. Sua eficiência na finalização rapidamente o transformou em um pilar da equipe.

Disputa pela Honraria

A escolha de Lookman para Jogador Africano do Ano enfrentou forte concorrência. Entre os indicados estavam Achraf Hakimi, do PSG, reconhecido por sua velocidade e defesa sólida, além de Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, famoso por seu poder ofensivo. Outros adversários incluíam Simon Adingra, do Brighton, e o goleiro Ronwen Williams, do Mamelodi Sundowns, cujo desempenhos também foram notáveis.

A premiação de Lookman destaca não só sua destreza técnica, mas também sua dedicação e ética no trabalho, tornando-o uma inspiração global para jovens jogadores.

Influência de Lookman na Atalanta

Desde que integrou a Atalanta, Lookman tem sido uma figura central no esquema do técnico Gian Piero Gasperini. Sua versatilidade no ataque fornece ao time uma valiosa flexibilidade tática. Lookman não foi apenas vital na Liga Europa, mas também um ídolo para a torcida, que não celebrava uma vitória significativa desde a Copa da Itália em 1962/1963.

Além dos gols, a presença de Lookman em campo infunde confiança em seus colegas e eleva a moral do grupo.

Um Horizonte Promissor

O futuro de Ademola Lookman no futebol é promissor. Ao ser reconhecido como Jogador Africano do Ano, ele firmou seu status entre os melhores do continente e tornou-se uma fonte de inspiração para futuros talentos. Espera-se que ele continue a impressionar e conquistar mais títulos, seja na Atalanta ou nas competições internacionais com a Nigéria.

Seu recente sucesso abre portas para novas oportunidades e desafios, e o mundo do futebol certamente estará atento aos próximos passos deste notável atacante.