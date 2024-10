Liverpool líder, Villa no G4: resultados da rodada da Premier League

Em uma rodada repleta de viradas e surpresas, a Premier League fechou sua oitava rodada com resultados surpreendentes. Neste momento, o Liverpool de Arne Slot segue na liderança, com 7 vitórias em 8 jogos.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Tottenham goleia West Ham de virada

Abrindo a rodada, o Tottenham começou levando sustos quando o West Ham saiu ganhando ao marcar com Kudus aos 18 minutos. Até aquele momento, o time visitante parecia ter essa jogada desenhada, e o Tottenham pouco tinha de inspiração.

Publicidade

Ainda no primeiro tempo, o jogo virou completamente, e Kulusevski – o nome do jogo -, empatou a partida aos 36. Na volta do intervalo, o Tottenham dominou completamente o jogo, e Bissouma, aos 52, virou o jogo. Um gol contra de Aréola aos 55, e um belo gol de Son aos 60, fecharam o placar de 4×1.

Aston Villa vence de virada em jogo de 10 contra 10

Em jogo de dois times que iniciaram muito bem a temporada, o Fulham começou com uma forte pressão, e logo aos 5 minutos abriu o placar com Jiménez. Porém, 4 minutos depois, logo aos 9 minutos, Morgan Rogers marcou empatando a partida.

Aos 27 minutos, o Fulham teve um pênalti a favor, cobrado por Andreas Pereira, mas Martinez fez a defesa. Esse foi o último grande momento do Fulham no jogo. No segundo tempo, Watkins e um gol contra de Diop selaram o placar de 3×1 para o Villa.

Publicidade

O jogo ainda contou com dois expulsos, sendo Andersen pelo Fulham e Philogene pelo Viila. Essa partida consolidou o Villa na 4ª posição.

Manchester United vence de virada o Brentford

Outra virada na rodada veio do time mais pressionado quando o juiz apitou. Um pressionado Manchester United, de um pressionado Erik Ten Hag, entrou em campo em Old Trafford precisam vencer a qualquer custo.

E o começo foi pouco promissor, o Brentford atacava, chegava, e por vezes chegou muito perto de abrir o placar. E isso aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo, com Pinnock. No segundo temop, o Manchester United veio completamente pra cima, e com Garnacho e Hojlund, conseguiu virar o jogo, dando respiro ao treinador.

Brighton vence o Newcastle e chega no G5

Em jogo pouco inspirado das duas partes, o Brighton, que vem surpreendendo na temporada, marcou com Welbeck aos 35 minutos o único gol do jogo. Esse resultado consolidou o Brighton na 5ª posição, algo muito relevante para o clube neste momento.

O jogo acaba amargando para o Newcastle, que vem ainda instável na temporada, já acumulando 2 derrotas e 3 empates em 8 rodadas.

Leicester vira após sair perdendo por 2 contra o Southampthon

O confronto entre Southampton e Leicester foi uma briga de forças e reações. O Southampton surpreendeu e saiu abrindo 2×0, com gols de Archer e Aribo. No segundo tempo, o Leicester buscou uma incrível reação, e com Buonanotte, fez o primeiro.

Após a expulsão de Fraser, o Leicester teve um pênalti convertido pelo incansável Vardy, empatando o jogo. Nos acréscimos, Ayew marcou para dar a vitória em uma virada impressionante.

Everton bate o Ipswich e respira na Premier League

Em um jogo de desespero, o Everton conseguiu vencer o Ipswich com dois gols ainda no primeiro tempo. Ndiaye e Keane marcaram para o time visitante.

Para o Everton, foi um respiro na Premier League, enquanto que, para o Ipswich, liga o sinal de alerta para os próximos jogos.

Bournemouth vence o favorito Arsenal

A maior surpresa da rodada veio no jogo de um aspirante a meio de tabela, Bournemouth, e um dos favoritos ao título, Arsenal. O Arsenal sofreu ainda no primeiro tempo, com mais um jogador expulso nesta Premier League, dessa vez com Saliba.

N segundo tempo, Christie e Kluivert marcaram os gols da vitória do time da casa, surpreendendo os visitantes.

Manchester City supera um competente Wolverhampton

Se existe um time que não consegue colocar nos resultados o seu futebol, é o Wolverhampton. O time vem de boas atuações, normalmente começando os jogos ganhando, mas acaba cedendo a virada.

E mais uma vez o roteiro se repetiu. Aos 7 minutos, Larsen marcou o 1×0 do time da casa e, a partir de então, o Manchester City dominou 100% as ações do jogo. Os Wolves marcaram muito bem, seguraram todas as jogadas do City, e foi Gvardiol, de pé esquerdo, quem achou um gol de fora da área para vencer a defesa dos Wolves.

O jogo já estava sepultado para ser um empate. No entanto, mais uma vez, Stones marca nos acréscimos para dar a vitória ao Manchester City.

Liverpool vence o Chelsea e assegura liderança

O jogo mais aguardado da rodada foi enter Liverpool e Chelsea. O Liverpool começou o jogo perdendo a liderança graças a vitória do City, enquanto o Chelsea é, até então, um dos melhores times do campeonato.

O liverpool conseguiu abrir o placar de pênalti com Salah, incansável, aos 29 minutos. Logo no começo do segundo tempo, aos 48, Jackson empatou para o time visitante. Apesar do jogo ter sido, quase que em sua totalidade, parelho, o Liverpool reagiu 2 minutos depois e Jones marcou o gol do 2×1.

Forest bate o Crystal Palace em jogo de pouca inspiração

Fechando a rodada, um modesto Forest venceu o Crystal Palace por 1×0, com gol de Wood aos 65 minutos. Essa vitória coloca o Forest na parte de cima, e deixa o Crystal Palace na zona de rebaixamento.