Liga Portugal: Gil Vicente desafia embalo do Benfica, acompanhe ao vivo

Gil Vicente e Benfica se enfrentam nesta sexta-feira, 28 de março de 2025, em uma partida atrasada da 24ª jornada da Liga Portugal. O jogo será realizado no Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente, e está marcado para começar às 17h15. A transmissão ao vivo será feita pela SportTV 1, com Miguel Nogueira como árbitro principal.

Publicidade

Benfica vence o Monaco. Fonte: Instagram / @slbenfica

Como chegam Gil Vicente e Benfica para o jogo?

Este confronto traz duas equipes em momentos distintos na competição. O Benfica ocupa a segunda posição na tabela, com 59 pontos, enquanto o Gil Vicente está na 14ª posição, com 23 pontos. No último jogo, o Gil Vicente foi derrotado pelo Santa Clara por 1 a 0, enquanto o Benfica venceu o Rio Ave por 3 a 2.

O Gil Vicente, sob o comando de César Peixoto, busca surpreender o Benfica e conquistar pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. Apesar de ter perdido apenas uma partida nos últimos oito jogos, a equipe enfrenta um adversário em excelente fase. O Benfica, liderado por Bruno Lage, vem de uma sequência de seis vitórias consecutivas no campeonato.

Publicidade

Quem são os principais jogadores do confronto?

Vangelis Pavlidis é o destaque do Benfica, sendo o artilheiro da equipe com 20 gols na temporada, metade deles marcados na Liga Portugal. Do lado do Gil Vicente, Félix Correia se destaca com sete gols, sendo uma peça-chave no ataque do time de Barcelos.

Quais são os onzes prováveis para o confronto?

Para o jogo, as escalações prováveis são as seguintes:

Gil Vicente: Andrew Ventura , Sandro Cruz , Rúben Fernandes , Josué Sá , Zé Carlos , Jesús Castillo , Facundo Cáseres , Santi García , Félix Correia, Tidjany Touré e Jorge Aguirre .

, , , , , , , , Félix Correia, e . Benfica: Anatoliy Trubin, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, António Silva, Alexander Bah, Florentino, Fredrik Aursnes, Orkun Kokçu, Ángel Di Maria, Andreas Bruma e Vangelis Pavlidis.

O retorno de Ángel Di Maria ao elenco do Benfica é uma das novidades, após o jogador ter se recuperado de problemas musculares. A expectativa é que ele contribua significativamente para o desempenho da equipe.

Qual o histórico de confrontos entre as duas equipes?

O histórico de confrontos entre Gil Vicente e Benfica é amplamente favorável aos encarnados. Em 52 jogos disputados, o Benfica venceu 39 vezes, enquanto o Gil Vicente conquistou apenas seis vitórias. No primeiro turno da competição, o Benfica venceu por 5 a 1, com gols de Otamendi, Akturkoglu, Amdouni, Florentino e Rollheiser. Félix Correia marcou o único gol do Gil Vicente naquela partida.

Publicidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, destacou a qualidade do adversário, afirmando que o Gil Vicente é uma equipe interessante, especialmente no setor ofensivo. Já César Peixoto ressaltou a importância de buscar pontos em casa, mesmo enfrentando um adversário forte como o Benfica.

Com a promessa de um jogo emocionante, os torcedores podem esperar um confronto disputado, onde cada equipe buscará alcançar seus objetivos na competição. A transmissão ao vivo pela SportTV 1 permitirá que os fãs acompanhem todos os detalhes deste importante duelo da Liga Portugal.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.