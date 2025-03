Liga Europa 2024/25: onde assistir a Eintracht Frankfurt x Ajax

Eintracht Frankfurt e Ajax se enfrentam em um jogo crucial pelas oitavas de final da Liga Europa 2024/25. A partida de volta está marcada para o dia 13 de março de 2025, às 14h45 (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, na Alemanha. Este confronto promete ser emocionante, já que o Eintracht Frankfurt venceu o primeiro jogo por 2 a 1, com gols de Hugo Larsson e Ellyes Skhiri.

O time alemão está em boa fase na Bundesliga, ocupando a quarta posição com 42 pontos, o que lhes garante, até o momento, uma vaga na próxima fase de grupos da Champions League. No entanto, a equipe enfrenta alguns desfalques importantes, como Theate Lisztes, Robin Koch Chandler e Matanovic, além de Robin Koch, que ainda é dúvida para o jogo.

Bandeira com escudo do Frankfurt – Fonte: Instagram/afcajax

Como o Ajax se preparou para o confronto?

O Ajax chega para o confronto como líder do Campeonato Holandês, com 63 pontos, e vem de uma vitória sobre o Zwolle por 1 a 0. A equipe holandesa, conhecida por seu estilo de jogo ofensivo e talentosos jovens jogadores, busca reverter o resultado desfavorável do primeiro jogo. Contudo, o Ajax também enfrenta problemas com desfalques, incluindo o goleiro Pasveer, o meio-campista Regeer e os atacantes Rasmussen, Van Axel-Dongen e Weghorst.

Quais são as prováveis escalações?

Para o confronto decisivo, as prováveis escalações das equipes são as seguintes:

Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp ; Kristensen , Collins , Tuta , Brown ; Skhiri , Larsson ; Knauff , Götze , Bahoya ; Ekitike .

; , , , ; , ; , , ; . Ajax: Matheus Magalhães; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Mokio, Henderson, Taylor; Bertrand Traoré, Brobbey, Godts.

Essas formações refletem a busca por equilíbrio entre defesa e ataque, com o Eintracht Frankfurt tentando manter a vantagem e o Ajax buscando impor seu jogo para virar o placar.

Onde assistir ao jogo?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto ao vivo pela CazéTV no YouTube. A transmissão ao vivo promete trazer todos os detalhes e emoções deste embate europeu. Além disso, os torcedores podem aproveitar a oferta de 30 dias grátis para assistir à CazéTV no Prime Video, ampliando as opções para não perder nenhum lance do jogo.

Fonte: Lance!

