Liga das Nações: prognósticos para França x Croácia; saiba onde assistir

França e Croácia se encontram novamente neste domingo, 23 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no icônico Stade de France, em Paris. Este confronto marca o jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações, uma competição que tem ganhado destaque no cenário do futebol europeu. Na partida de ida, a Croácia surpreendeu ao vencer a França por 2 a 0, estabelecendo uma vantagem significativa para o jogo decisivo.

A transmissão do jogo será realizada pela SporTV, em TV fechada, e também estará disponível no serviço de streaming Globoplay. A expectativa é alta, especialmente após a vitória croata no primeiro encontro, que trouxe à tona memórias da final da Copa do Mundo de 2018, onde a França saiu vitoriosa.

Croácia empata com Portugal e assegura vaga na próxima fase. Fonte: Instagram/ @croatia.nationalteam

Qual é o desafio da França para reverter o placar?

A seleção francesa, comandada por Didier Deschamps, enfrenta um desafio considerável. Após uma derrota inesperada, a equipe precisa de uma atuação ofensiva para superar a desvantagem de dois gols. Com jogadores de destaque como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, a França busca inspiração e eficácia no ataque para manter viva a esperança de avançar na competição.

Deschamps deve apostar em uma formação que privilegie a ofensividade, contando com o apoio da torcida local para criar uma atmosfera favorável. A defesa, no entanto, também precisará estar atenta para evitar que a Croácia amplie sua vantagem.

Como a Croácia pode garantir a classificação?

A Croácia, sob a liderança de Zlatko Dalić, chega ao Stade de France com a confiança em alta. A vitória no primeiro jogo foi um marco importante, e a equipe croata pretende manter a mesma estratégia que deu certo. Com uma vantagem de dois gols, a Croácia pode até perder por um gol de diferença e ainda assim garantir a vaga nas semifinais.

O time croata conta com jogadores experientes como Luka Modric e Ivan Perisic, que desempenham papéis cruciais tanto na criação de jogadas quanto na estabilidade defensiva. A expectativa é que Dalić mantenha a formação que trouxe sucesso na partida de ida, apostando na coesão e no equilíbrio do time.

Quais são as expectativas para o jogo?

O confronto entre França e Croácia promete ser intenso e cheio de emoções. Com ambas as seleções determinadas a avançar na Liga das Nações, o jogo deve ser marcado por estratégias bem definidas e momentos de alta tensão. A França, jogando em casa, terá a pressão de reverter o placar, enquanto a Croácia buscará administrar sua vantagem com inteligência.

Os torcedores podem esperar um espetáculo de futebol, onde cada detalhe pode fazer a diferença. A habilidade individual dos jogadores, a estratégia dos técnicos e a atmosfera do Stade de France são elementos que prometem tornar este confronto inesquecível.

Quais as escalações prováveis?

Para os entusiastas do futebol, a ficha técnica do jogo é sempre um ponto de interesse. Confira as prováveis escalações para este confronto decisivo:

França (Técnico: Didier Deschamps): Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Digne; Tchouaméni, Guendouzi e Rabiot; Barcola (Kolo Muani), Dembélé e Mbappé.

Croácia (Técnico: Zlatko Dalić): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car e Gvardiol; Perisic, Modric, Kovacic e Sosa; Kramaric, Budimir e Baturina.

Com a expectativa de um jogo disputado e repleto de emoções, os fãs de futebol aguardam ansiosamente para ver qual seleção sairá vitoriosa e avançará para as semifinais da Liga das Nações.

