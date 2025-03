Liga das Nações: Grécia e Escócia se enfrentam em jogo decisivo; onde assistir ao vivo

O confronto entre Grécia e Escócia, marcado para o dia 20 de março de 2025 as 16:45 ( horário de Brasília), no Estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu, promete ser um dos mais emocionantes da Liga das Nações da UEFA. Este jogo é parte das eliminatórias para um lugar na Liga A, e ambas as seleções estão determinadas a alcançar o topo. Enquanto a Grécia busca ingressar na elite pela primeira vez, a Escócia está focada em manter sua posição.

Este será o primeiro encontro entre as duas seleções em quase três décadas. A última vez que se enfrentaram foi durante as eliminatórias da Euro 1996, onde cada equipe venceu em casa por 1 a 0. O jogo será transmitido pela Disney, e a expectativa é alta para ver como cada equipe se comportará em campo.

Torcedores da Escócia – Fonte: Instagram/@scotlandnationalteam

Como a Grécia chegou até aqui?

A seleção grega, sob o comando de Ivan Jovanovic, teve um desempenho impressionante na Liga B. Com uma campanha surpreendente, os “Azul-Brancos” quase impediram a Inglaterra de garantir um caminho direto para a Liga A. A vitória memorável contra a Inglaterra em Wembley por 2 a 1 foi um dos destaques de sua campanha.

No total, a Grécia acumulou 15 pontos de um possível 18, igualando a pontuação da Inglaterra. No entanto, uma derrota por 3 a 0 em casa contra um concorrente direto na penúltima rodada os deixou atrás dos “Três Leões”. A equipe venceu seis de suas últimas sete partidas, cada uma com pelo menos dois gols, o que reforça sua confiança para a disputa pela Liga A e as eliminatórias da Copa do Mundo.

Qual é a situação da Escócia?

A seleção escocesa, liderada por Steve Clarke, fez sua estreia na Liga A com resultados surpreendentes. Após um início difícil com três derrotas, o “Exército Tartan” se reorganizou e quase alcançou as quartas de final. Empates contra Portugal e vitórias sobre Croácia e Polônia foram cruciais para sua campanha.

Esses resultados positivos transformaram a percepção sobre Steve Clarke, que enfrentou críticas durante a sequência sem vitórias da Escócia. Agora, ele é visto como uma figura central nas esperanças escocesas de qualificação para a Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1998.

Quais são as expectativas para o jogo?

Ambas as equipes enfrentarão desafios significativos devido a ausências importantes. A Grécia não contará com seu capitão Anastasios Bakasetas, um dos jogadores mais influentes na Liga das Nações. Por outro lado, a Escócia estará sem Ryan Christie, suspenso, e Ben Doak, lesionado.

Essas ausências podem impactar o desempenho das equipes, mas também abrem espaço para que outros jogadores se destaquem. A expectativa é de um jogo equilibrado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

