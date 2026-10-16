O atacante Lewis Koumas celebrou um momento marcante após a expressiva vitória do Liverpool por 6 a 3 sobre o LASK, em confronto válido pela Liga dos Campeões realizado na Áustria. Com uma atuação de destaque que reuniu assistência no primeiro tempo e gol na etapa final, o jogador de 21 anos colocou seu nome nas estatísticas históricas do clube inglês.

Feito histórico ao lado de Steven Gerrard

Com o desempenho na partida continental, Koumas tornou-se apenas o segundo atleta com 21 anos ou menos a anotar um gol e dar uma assistência no mesmo jogo da Liga dos Campeões pelos Reds. O feito repetido pertencia exclusivamente ao ídolo Steven Gerrard, estabelecido diante do Dínamo de Kiev em outubro de 2001.

“Sou eu? Isso é oficial? Não é uma estatística ruim, é? E não é um nome ruim para se estar ao lado. Uau. Que lenda. Eu só quero mais disso”, afirmou Lewis Koumas em entrevista ao Liverpool Echo.

Foco e sequência sob comando de Andoni Iraola

A sólida apresentação no torneio europeu representou uma resposta imediata após tropeço da equipe na liga nacional. Sob o comando técnico de Andoni Iraola, o jovem atacante reforçou a relevância de sustentar a concentração na rotina diária para continuar aproveitando as oportunidades com a camisa da equipe inglesa.