Lewandowski sobre não ter ganho a bola de ouro: ‘não entendi’

Robert Lewandowski, o aclamado atacante polonês que atualmente joga pelo Barcelona, permanece um nome central nas discussões futebolísticas devido a um evento contencioso de 2020. Em uma entrevista recente ao canal “Rio Ferdinand Presents”, Lewandowski expressou sua perplexidade diante da decisão de não haver entrega da Bola de Ouro naquele ano, um desdobramento da pandemia de Covid-19.

Publicidade

Durante 2020, todas as principais ligas europeias, incluindo a Liga dos Campeões, continuaram suas atividades, tornando a ausência da premiação ainda mais polêmica. Lewandowski compartilhou sua frustração, destacando que o futebol nem sempre é apenas um esporte, mas também envolve negócios e política — fatores que, segundo ele, influenciaram a decisão daquela época.

Atualmente no Barcelona, o astro polonês Robert Lewandowski revelou, em entrevista concedida ao canal Rio Ferdidand Presents, que não entende o motivo de não ter recebido a Bola de Ouro em 2020. Devido à pandemia da Covid-19, naquele ano não houve a premiação.

Publicidade

“Eu não entendi o porquê. Todas as ligas estavam jogando, a Champions estava jogando. Aquilo para mim foi como: ‘por quê?’. Eu sei como o futebol é em alguns momentos, política também. Quando se tem futebol há negócios, e se tem negócios há política”

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Argumentos para Lewandowski ter Vencido a Bola de Ouro em 2020

Na temporada 2020/21, Lewandowski destacou-se imensamente enquanto jogava pelo Bayern de Munique. Ele alcançou a marca incrível de 54 gols e forneceu 10 assistências em 48 jogos. Além disso, estabeleceu um novo recorde no Campeonato Alemão com 41 gols em apenas 29 partidas, superando o antigo recorde de Gerd Muller.

Publicidade

Esses feitos notáveis geraram questionamentos sobre a ausência do reconhecimento da Bola de Ouro. Lewandowski não apenas apresentou estatísticas impressionantes, mas também teve um papel crucial nas conquistas do Bayern, como a Bundesliga e a Liga dos Campeões, solidificando sua posição como um dos maiores do mundo.

Impacto da Pandemia na Bola de Ouro

A pandemia de Covid-19 causou um impacto sem precedentes no calendário esportivo, levando ao cancelamento de diversos eventos e paralisações em várias ligas de futebol pelo mundo. Em 2020, a organização da Bola de Ouro decidiu não realizar a cerimônia, citando dificuldades para manter um julgamento justo.

Essa decisão enfrentou críticas, especialmente porque outras premiações, como a de melhor jogador do mundo pela FIFA, seguiram normalmente. Lewandowski, inclusive, foi honrado com o prêmio da FIFA em 2020 e novamente em 2021, ressaltando seu status de elite no esporte.

Repercussões da Ausência da Premiação para Lewandowski

A não entrega da Bola de Ouro em 2020 gerou discussões fervorosas entre fãs, especialistas e jogadores. Muitos opinam que Lewandowski foi injustamente privado de um reconhecimento merecido pelas suas conquistas excepcionais naquela temporada. Debates sobre a interferência de política, negócios e esportes nas premiações ganharam força.

Apesar da decepção pessoal, Lewandowski continuou a exibir todo seu talento em campo, impressionando tanto no Bayern de Munique, na seleção polonesa, quanto atualmente no Barcelona.

Futuro de Lewandowski nas Competições

Olhando para o futuro, Robert Lewandowski segue como um elemento fundamental no ataque do Barcelona. Sua experiência e capacidade de marcar gols são vistas como cruciais para as aspirações do clube catalão em retornar aos seus tempos de glória. Além disso, como um dos mais influentes jogadores de sua geração, Lewandowski ainda pode ter a chance de adicionar a Bola de Ouro ao seu já impressionante legado.

Com uma carreira repleta de conquistas e recordes, Lewandowski permanece focado em provar seu valor no campo e buscar novos desafios, reafirmando sua posição como um dos grandes nomes do futebol moderno.