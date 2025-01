Lamine Yamal coloca Neymar acima de Messi: ‘Meu ídolo’

Lamine Yamal, atacante do Barcelona e uma das grandes promessas do futebol mundial, revelou em entrevista que seu maior ídolo de infância foi Neymar. Para o espanhol, o craque brasileiro supera até Lionel Messi, maior jogador da história do Barça.

“Eu tinha cinco anos quando vi Neymar jogando pelo Santos pela primeira vez e sete quando o vi pessoalmente no Camp Nou. Foi incrível vê-lo no Barcelona. Sim, é verdade que Messi estava lá e também era incrível, mas Neymar era algo totalmente diferente para mim“, disse à CNN de Dubai.

O garoto de 17 anos ainda não poupou elogios ao brasileiro: “O Neymar sempre foi meu ídolo. Ele é uma estrela, uma lenda do futebol.”

Na mesma entrevista, Yamal também falou sobre seu futuro na Catalunha. Ele confirmou que a renovação de contrato com o clube está próxima de ser assinada, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pelos catalães.

“Não sei exatamente quando vou assinar, mas acredito que será em breve. No final das contas, o Barcelona é o clube da minha vida. Quero ficar aqui o maior tempo possível”, declarou o atacante que tem vínculo válido até 2026.

Na temporada atual, Lamine já soma seis gols e 11 assistências em 21 partidas. Em La Liga, competição na qual o Barcelona é terceiro colocado, tem nove passes que resultaram em tento, além de cinco bolas na rede.