La Liga 2025: Atlético e Barcelona brigam pelo primeiro lugar; onde assistir

O embate entre Atlético de Madrid e Barcelona é sempre um dos mais aguardados da La Liga, especialmente quando está em jogo a liderança do campeonato. Neste domingo, 16 de março de 2025, as duas equipes se enfrentarão no Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, às 17h (horário de Brasília). A partida promete ser um espetáculo, com transmissão ao vivo pela ESPN e Disney.

O Atlético de Madrid chega para este confronto ocupando a terceira posição na tabela, com 56 pontos. A equipe de Diego Simeone vem de uma derrota para o Getafe por 2 a 1 na última rodada, mas mostrou força na Champions League ao vencer o Real Madrid por 1 a 0 no tempo regulamentar, embora tenha sido eliminada nos pênaltis. Já o Barcelona lidera a competição com um ponto a mais e um jogo a menos, após ter seu último confronto adiado devido ao falecimento do médico do clube, Carles García.

Simeone, técnico do Atlético de Madrid. Créditos: depositphotos.com / CristianoBarni

Como está a situação atual das equipes?

O Atlético de Madrid tem mostrado uma temporada consistente, mas enfrenta desafios para manter a regularidade. A equipe busca se recuperar rapidamente da derrota para o Getafe e manter a pressão sobre os líderes. A eliminação na Champions League pode servir como motivação adicional para focar na La Liga.

Por outro lado, o Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, tem se destacado tanto no campeonato nacional quanto na Champions League. A vitória sobre o Benfica por 3 a 1 garantiu a passagem para as quartas de final, e a equipe está determinada a manter a liderança na La Liga. A pausa forçada devido ao adiamento do jogo contra o Osasuna pode ter dado ao time catalão um tempo extra para se preparar para este confronto crucial.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações prováveis para o confronto deste domingo são um reflexo da força e estratégia de cada equipe. O Atlético de Madrid deve entrar em campo com Oblak no gol; uma linha defensiva composta por Molina, Gimenez, Lenglet e Reinildo; no meio-campo, Simeone, De Paul, Barrios e Gallagher; e no ataque, Griezmann e Alvarez.

O Barcelona, por sua vez, deve alinhar Szczesny como goleiro; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi e Balde na defesa; De Jong e Pedri no meio-campo; e um ataque formado por Yamal, Olmo, Raphinha e Lewandowski. A presença de Lewandowski, um dos artilheiros da equipe, é sempre um fator a ser considerado pela defesa adversária.

Onde assistir ao jogo?

Para os fãs que desejam acompanhar cada lance deste confronto emocionante, a partida será transmitida ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney. Esta é uma oportunidade imperdível para ver duas das maiores equipes do futebol espanhol em ação, disputando não apenas três pontos, mas também a liderança do campeonato.

