Jornais da Espanha se rendem a Raphinha

Na terceira rodada da Champions League, Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona, teve uma atuação inesquecível ao marcar um hat-trick na vitória de 4 a 1 contra o Bayern de Munique. O jogo, realizado no estádio Olímpico Lluís Companys, encerrou uma sequência negativa de resultados do Barcelona diante do time alemão.

A performance de Raphinha não apenas garantiu três pontos valiosos para o clube catalão, como também o colocou em destaque na mídia esportiva, que o saudou como um dos pilares do sucesso do Barça na temporada 2024/25.

Impacto de Raphinha na Mídia Esportiva

Os jornais esportivos da Catalunha foram só elogios à performance brilhante de Raphinha. O “Mundo Deportivo” ressaltou sua influência, mencionando que ele ajudou a “acalmar os ânimos do Bayern”. O “Sport”, por sua vez, comparou seu estilo de jogo a uma fusão de Rivellino e Rivaldo, duas grandes figuras do futebol brasileiro.

O “Sport” destacou ainda que o impacto de Raphinha vai além dos gols. Ele é visto como um propulsor de energia na equipe, trazendo eletricidade e dinamismo. Com nove gols em 13 partidas, seu crescimento é visível, aproximando-o dos principais artilheiros do Barcelona.

“Sua forma não é algo coincidente. É estratosférico. Incrível Raphinha. Este Barcelona é o Barcelona de Yamal, de Lewandowski, de Fermín… mas acima de tudo é o Barcelona de um ponta brasileiro que marca muitos gols, corre e contagia a equipe com a sua eletricidade. Não é o Neymar, é o Raphinha. Parece uma mistura de Rivellino e Rivaldo“

Próximos desafios do Barcelona

Após derrotar o Bayern, o Barcelona se prepara para importantes desafios no calendário. A equipe enfrentará o Real Madrid em um clássico pela La Liga, depois o Espanyol, e em seguida, terá um confronto contra o Estrela Vermelha na Champions League.

Real Madrid (F): 26/10, 16h (de Brasília) – La Liga

Espanyol (C): 3/11, 12h15 (de Brasília) – La Liga

Estrela Vermelha (F): 6/11, 17h (de Brasília) – Champions League

Expectativas para Raphinha no restante da temporada

Com sua impressionante marca de nove gols já no início da temporada, Raphinha é uma peça-chave na busca do Barcelona por títulos. Tanto torcedores quanto a imprensa esperam que ele mantenha seu ritmo e continue sendo decisivo para o time.

A comparação com ícones como Rivellino e Rivaldo não é apenas um elogio, mas sim um reflexo do potencial que especialistas enxergam em Raphinha. Se continuar a aprimorar suas habilidades e consistente, ele poderá se tornar um dos jogadores mais influentes da temporada, ajudando o Barcelona a retomar sua posição de destaque na Europa.