Jordi Alba anuncia aposentadoria: onde estão os campeões da última Champions do Barça

Após decisão de Busquets, lateral é mais um que encerrará carreira ao fim do ano; confira situação de cada vencedor da Champions 2014/15

O lateral-esquerdo Jordi Alba anunciou sua aposentadoria, nesta terça-feira, 7, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais. Aos 36 anos, o jogador do Inter Miami e com longa história no Barcelona e na seleção espanhola encerrará a carreira ao fim da temporada.

A decisão foi comunicada dias depois de Sergio Busquets, seu companheiro de Inter, Barça e Espanha. Assim, Alba se tornou mais um dos campeões da Champions League de 2014/15 a encerrar a carreira.

Dessa maneira, quando Busquets e Jordi de fato pendurarem as chuteiras, a maior parte dos titulares do Barcelona naquela final estarão aposentados. A final, vencida por 3 a 1 diante da Juventus, marcou o último título continental da equipe blaugrana.

Onde estão os campeões da última Champions do Barça

Ter Stegen – Barcelona

“Goleiro das Copas” naquela temporada, o alemão assumiu a titularidade total do Barcelona duas temporadas depois. Após anos de brilho, sofreu com lesões recentes, se tornou reserva e teve novo problema físico, mas ainda segue na equipe blaugrana.

Daniel Alves – aposentado

O jogador encerrou a carreira no início de 2023, enquanto atuava pelo Pumas, quando foi preso acusado de estupro. Solto em 2024 e absolvido pela justiça neste ano, o ex-lateral tem como última partida um embate contra o Juárez, pelo Clausura do Campeonato Mexicano.

Gerard Piqué – aposentado

Piqué encerrou sua carreira na temporada 2022/23, como um dos grandes nomes da história do Barcelona. Atualmente, é um dos presidentes da Kings League.

Javier Mascherano – aposentado

O argentino deixou o Barça para atuar no Hebei FC, da China, em 2018, e, em 2020, foi contratado pelo Estudiantes. Treinador desde 2022, tem passagens pela seleção argentina de base e atualmente comanda o Inter Miami.

Jordi Alba – Inter Miami (vai aposentar)

O dono da lateral-esquerda Culé naquela temporada deixou o clube em 2023, para reforçar o Inter Miami. Nesta temporada, tem 44 jogos, sete gols e 12 assistências.

Sergio Busquets – Inter Miami (vai aposentar)

O volante, considerado um dos grandes da história na posição, também vai pendurar as chuteiras. Hoje no Inter Miami, tem bons números em 2025: fez 48 partidas e contribuiu com 10 assistências.

Ivan Rakitic – aposentado

Rakitic saiu da Catalunha depois da temporada 2019/20, partindo para o Sevilla. Após três anos na Andaluzia, partiu para o Al-Shabab, da Arábia Saudita, antes de atuar no Hajduk Split, onde se aposentou.

Andrés Iniesta – aposentado

Capitão no título da Champions, o meio-campista é um dos maiores da história. Em 2018, partiu para o Vissel Kobe e encerrou a carreira na temporada 2023/24, pelo Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Lionel Messi – Inter Miami

O craque argentino seguiu brilhando com a camisa blaugrana até 2021, quando se transferiu para o PSG. Sem grande sucesso na França, partiu para o Inter Miami em 2023, onde já soma 80 jogos, com 66 gols e 35 assistências.

Luis Suárez – Inter Miami

Centroavante do trio MSN, Luisito saiu do Barcelona para jogar no Atlético de Madrid, em 2020. Suárez, depois, jogou pelo Nacional de Montevidéu e Grêmio, antes de chegar ao Inter Miami, onde ainda segue e tem 16 gols e 17 assistências em 44 partidas no ano.

Neymar – Santos

O astro era considerado grande nome para substituir a hegemonia de Lionel Messi, mas partiu para o PSG em 2017. Com muitas lesões, não atingiu o patamar esperado, teve curta passagem pelo Al-Hilal e, no início deste ano, voltou ao Santos, também sem sucesso até o momento.