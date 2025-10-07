  • Escudo Atlético-MG
  • Escudo Bahia
  • Escudo Botafogo
  • Escudo Ceará
  • Escudo Corinthians
  • Escudo Cruzeiro
  • Escudo Flamengo
  • Escudo Fluminense
  • Escudo Fortaleza
  • Escudo Grêmio
  • Escudo Internacional
  • Escudo Juventude
  • Escudo Mirassol
  • Escudo Palmeiras
  • Escudo RB Bragantino
  • Escudo Santos
  • Escudo São Paulo
  • Escudo Sport
  • Escudo Vasco
  • Escudo Vitória

Futebol Europeu

Jordi Alba anuncia aposentadoria: onde estão os campeões da última Champions do Barça

Após decisão de Busquets, lateral é mais um que encerrará carreira ao fim do ano; confira situação de cada vencedor da Champions 2014/15

Publicado por: Guilherme Azevedo em 07/10/2025 às 15:35 - Atualizado em 07/10/2025 às 16:01
Jordi Alba anuncia aposentadoria: onde estão os campeões da última Champions do Barça
Barcelona campeão da Champions League 2014/15 - Divulgação / Uefa

O lateral-esquerdo Jordi Alba anunciou sua aposentadoria, nesta terça-feira, 7, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais. Aos 36 anos, o jogador do Inter Miami e com longa história no Barcelona e na seleção espanhola encerrará a carreira ao fim da temporada.

A decisão foi comunicada dias depois de Sergio Busquets, seu companheiro de Inter, Barça e Espanha. Assim, Alba se tornou mais um dos campeões da Champions League de 2014/15 a encerrar a carreira.

Dessa maneira, quando Busquets e Jordi de fato pendurarem as chuteiras, a maior parte dos titulares do Barcelona naquela final estarão aposentados. A final, vencida por 3 a 1 diante da Juventus, marcou o último título continental da equipe blaugrana.

Onde estão os campeões da última Champions do Barça

Ter Stegen – Barcelona

Ander Gillenea/AFP

Ter Stegen perdeu espaço no Barça – Ander Gillenea/AFP

“Goleiro das Copas” naquela temporada, o alemão assumiu a titularidade total do Barcelona duas temporadas depois. Após anos de brilho, sofreu com lesões recentes, se tornou reserva e teve novo problema físico, mas ainda segue na equipe blaugrana.

Daniel Alves – aposentado

Daniel Alves sendo julgado na Espanha – EFE / Alberto Estevez

O jogador encerrou a carreira no início de 2023, enquanto atuava pelo Pumas, quando foi preso acusado de estupro. Solto em 2024 e absolvido pela justiça neste ano, o ex-lateral tem como última partida um embate contra o Juárez, pelo Clausura do Campeonato Mexicano.

Gerard Piqué – aposentado

Gerard Piqué, Kings League, Reprodução/Instagram/@3gerardpique

Gerard Piqué, presidente da Kings League – Reprodução/Instagram/@3gerardpique

Piqué encerrou sua carreira na temporada 2022/23, como um dos grandes nomes da história do Barcelona. Atualmente, é um dos presidentes da Kings League.

Javier Mascherano – aposentado

Javier Mascherano é técnico do Inter Miami - Alexandre Battibugli / PLACAR

Javier Mascherano é técnico do Inter Miami – Alexandre Battibugli / PLACAR

O argentino deixou o Barça para atuar no Hebei FC, da China, em 2018, e, em 2020, foi contratado pelo Estudiantes. Treinador desde 2022, tem passagens pela seleção argentina de base e atualmente comanda o Inter Miami.

Jordi Alba – Inter Miami (vai aposentar)

Jordi Alba anunciou aposentadoria - Divulgação / Inter Miami

Jordi Alba anunciou aposentadoria – Divulgação / Inter Miami

O dono da lateral-esquerda Culé naquela temporada deixou o clube em 2023, para reforçar o Inter Miami. Nesta temporada, tem 44 jogos, sete gols e 12 assistências.

Sergio Busquets – Inter Miami (vai aposentar)

Sergio Busquets anunciou que se aposentará - Divulgação / Inter Miami

Sergio Busquets anunciou que se aposentará – Divulgação / Inter Miami

O volante, considerado um dos grandes da história na posição, também vai pendurar as chuteiras. Hoje no Inter Miami, tem bons números em 2025: fez 48 partidas e contribuiu com 10 assistências.

Ivan Rakitic – aposentado

 

Rakitic saiu da Catalunha depois da temporada 2019/20, partindo para o Sevilla. Após três anos na Andaluzia, partiu para o Al-Shabab, da Arábia Saudita, antes de atuar no Hajduk Split, onde se aposentou.

Andrés Iniesta – aposentado

Andrés Iniesta, durante sua despedida do Vissel Kobe - Alejand

Andrés Iniesta, durante sua despedida – Alejandro Garcia/EFE

Capitão no título da Champions, o meio-campista é um dos maiores da história. Em 2018, partiu para o Vissel Kobe e encerrou a carreira na temporada 2023/24, pelo Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Lionel Messi – Inter Miami

Messi lidera o Inter Miami - Divulgação / Inter Miami

Messi lidera o Inter Miami – Divulgação / Inter Miami

O craque argentino seguiu brilhando com a camisa blaugrana até 2021, quando se transferiu para o PSG. Sem grande sucesso na França, partiu para o Inter Miami em 2023, onde já soma 80 jogos, com 66 gols e 35 assistências.

Luis Suárez – Inter Miami

Luis Suárez fez um golaço no Inter Miami e Palmeiras - Alexandre Battibugli / PLACAR

Luis Suárez fez golaço em Inter Miami e Palmeiras – Alexandre Battibugli / PLACAR

Centroavante do trio MSN, Luisito saiu do Barcelona para jogar no Atlético de Madrid, em 2020. Suárez, depois, jogou pelo Nacional de Montevidéu e Grêmio, antes de chegar ao Inter Miami, onde ainda segue e tem 16 gols e 17 assistências em 44 partidas no ano.

Neymar – Santos

Neymar tenta brilhar no Santos e voltar à seleção brasileira - Raul Baretta/ Santos

O astro era considerado grande nome para substituir a hegemonia de Lionel Messi, mas partiu para o PSG em 2017. Com muitas lesões, não atingiu o patamar esperado, teve curta passagem pelo Al-Hilal e, no início deste ano, voltou ao Santos, também sem sucesso até o momento.

Descrição para SEO
Leia outras notícias LEIA MAIS
Descrição para SEO
Notícias mais lidas MAIS LIDAS
Mais lidas

Hugo Souza e Fabrício Bruno são destaques da PLACAR de outubro

Mais lidas

De virada, Palmeiras vence Choque-Rei polêmico e é líder

Mais lidas

Em jogo movimentado, Vasco vence Vitória no apagar das luzes

Mais lidas

Hugo Souza reflete sobre erros e promete jamais jogar no Palmeiras

Mais lidas

Felipe Longo: conheça goleiro que deve ser titular no Corinthians

Baixar o aplicativo Placar

Baixe nosso aplicativo

Uma frase para descrever motivos para baixar nosso aplicativo

Baixe nosso app

Solicitação de cancelamento de assinatura