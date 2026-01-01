O Estádio Cornellà-El Prat será palco de um dos confrontos mais aguardados do futebol espanhol neste sábado (3). O Espanyol recebe o rival Barcelona pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um duelo que promete intensidade máxima, dado o excelente momento vivido por ambos os lados.

Análise e expectativas para o clássico

O primeiro dérbi da Catalunha de 2026 chega em um momento de alta para as duas equipes. O Barcelona, sob o comando de Hansi Flick, entra em campo defendendo a liderança isolada de La Liga. Com 46 pontos somados — fruto de uma campanha sólida de 15 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas —, os blaugranas buscam manter a hegemonia local e sustentar a vantagem sobre o arquirrival Real Madrid.

Para o Espanyol, o jogo é uma oportunidade de ouro. A equipe comandada por Manolo González faz uma campanha notável, ocupando a 5ª posição com 33 pontos e brigando firmemente por uma vaga em competições europeias. Uma vitória contra o maior rival, jogando em casa, pode significar a entrada no G-4 (zona de classificação para a Champions League) e coroar a excelente fase do time.

Ambos os clubes ostentam uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas no campeonato, o que eleva a expectativa técnica e tática para o confronto. A tensão para o clássico também é amplificada fora de campo, com medidas de segurança reforçadas no estádio.

Prováveis escalações e desfalques

No lado do Espanyol, o técnico Manolo González deve manter a base que vem garantindo os bons resultados. A principal dúvida é o ponta Javi Puado, que se recupera de lesão no joelho e passará por reavaliação. O meio-campista Ramón Terrats segue no departamento médico.

Provável escalação do Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Carlos Romero; Urko González, Pol Lozano e Edu Expósito; Dolan, Pere Milla e Roberto Fernández.

Já no Barcelona, Hansi Flick lida com desfalques importantes. O zagueiro Andreas Christensen e o meio-campista Gavi estão lesionados e só devem retornar nos próximos meses. Por outro lado, Pedri e Jules Koundé, que eram dúvidas, treinaram normalmente e devem ficar à disposição para o clássico.

Provável escalação do Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Eric García e Álex Balde; De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Ferran Torres.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste embate catalão, a partida terá transmissão ao vivo pela (TV por assinatura) e pelo serviço de streaming .