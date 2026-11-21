O lateral-esquerdo Francisco Moura viveu um momento de forte abalo emocional durante o confronto entre o Porto e o USC Paredes, válido pela quarta fase da Taça de Portugal. Aos 12 minutos do segundo tempo, o defensor marcou um gol contra inusitado após rebote na área e não conteve as lágrimas no gramado do Estádio do Dragão.

Como aconteceu o lance no Estádio do Dragão

A jogada saiu depois do USC Paredes acertar um chute cruzado contra a meta de Cláudio Ramos, do Porto, que fez a defesa parcial. A bola sobrou desprotegida na pequena área e, na tentativa de afastar a bola, o lateral chutou contra o próprio gol e empatou a partida.

O choro em campo e o apoio dos atletas

Imediatamente após a falha, Moura desabou no gramado em prantos. Visivelmente abalado pela pressão da jogada, o atleta gesticulou em direção ao banco de reservas pedindo substituição ao técnico Francesco Farioli.

A cena comoveu o estádio e gerou reações de empatia. Atletas do próprio Porto e jogadores do adversário se aproximaram do defensor para consolá-lo com abraços e palavras de incentivo, enquanto parte das arquibancadas aplaudia o camisa para dar suporte.

Como terminou a partida da Taça de Portugal

Apesar do pedido inicial para deixar a partida, o treinador Francesco Farioli manteve o atleta em campo por alguns minutos para prestar sustentação emocional. O lateral acabou substituído pouco depois, aos 70 minutos de confronto.

A partida seguiu equilibrada e terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar. Com a igualdade mantida, a decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis. O Porto superou o rival e assegurou a classificação para a quinta fase do torneio nacional.