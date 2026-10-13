O atacante brasileiro Gabriel Mec vem ganhando destaque nos treinamentos do Porto e busca espaço entre os titulares. Contratado junto ao Grêmio por 10 milhões de euros (R$ 56,12 milhões) no fechamento da janela de transferências, o atleta de 18 anos melhorou nos trabalhos físicos e táticos sob a orientação do técnico Francesco Farioli.

Adaptação ao futebol europeu e evolução física

Segundo o jornal espanhol AS, Gabriel Mec passou por sessões de treinos complementares nas últimas semanas para acelerar sua transição física e suportar as exigências do futebol português. O atacante tem chamado a atenção da comissão técnica pela capacidade de atuar entre as linhas e pelo dinamismo nos lados do campo.

Durante o período recente de preparação, o jovem teve minutos em campo no amistoso contra o Deportivo de La Coruña. A postura competitiva apresentada pelo atleta nos trabalhos diários agradou a Farioli, que avalia utilizá-lo com maior frequência no elenco principal dos Dragões.

Cenário aberto para disputa por vaga

A busca de Gabriel Mec por afirmação ganha novo fôlego com a recente lesão de William Gomes, que abriu uma disputa direta no setor ofensivo. Sem o concorrente imediato à disposição, o brasileiro surge como uma das opções naturais para assumir mais minutos e buscar a titularidade.

O jogador agora mantém o foco em consolidar seu espaço no plantel principal do clube português, com a comissão técnica monitorando de perto a evolução de suas respostas táticas nos gramados.