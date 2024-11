Jogador brasileiro deixa Europa por filho autista

Fransérgio, um talentoso volante brasileiro, tomou a decisão importante de rescindir seu contrato com o clube português Marítimo para retornar ao Brasil. Esta escolha foi impulsionada por razões pessoais significativas, principalmente relacionadas ao bem-estar de seu filho autista. A decisão aconteceu cerca de seis meses após sua transferência do Coritiba para Portugal, sinalizando uma mudança em sua carreira em prol de sua família.

Publicidade

Ainda que tenha uma sólida carreira no futebol europeu, a prioridade de Fransérgio passou a ser a saúde e o desenvolvimento de seu filho, Pedro. Sua decisão de voltar ao Brasil demonstra um compromisso contínuo com as necessidades de sua família, um tema recorrente ao longo de sua trajetória recente.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Por que Fransérgio retornou ao Brasil?

A principal razão para o retorno de Fransérgio ao Brasil foi a condição de seu filho Pedro, que teve uma piora significativa em seu desenvolvimento após a mudança para Portugal. Segundo o jogador, o ambiente brasileiro proporciona melhor regulação das necessidades de uma criança com autismo do que a Ilha da Madeira, onde eles viviam.

Fransérgio já havia feito uma escolha parecida ao deixar o Bordeaux, na França, para retornar ao Brasil em 2023. Durante esse período, ele observou melhorias notáveis na condição de seu filho, evidenciando que o Brasil oferece um suporte mais adequado para as demandas especiais de Pedro.

Impactos da escolha na vida pessoal e profissional

Em uma coletiva de imprensa, Fransérgio destacou o impacto emocional da situação, não apenas em seu filho, mas também em sua esposa e outros familiares. Lidar diariamente com os desafios do autismo, aliado à distância dos recursos necessários, levou-o a revisar suas prioridades, colocando a família acima do futebol.

Publicidade

Vestindo uma camisa que simbolizava o apoio ao autismo, ele expressou publicamente o sentimento de incapacidade de continuar jogando enquanto enfrentava essas dificuldades pessoais em casa. Apesar disso, demonstrou a intenção de seguir com sua carreira após um breve período de descanso.

O futuro de Fransérgio no futebol brasileiro

A saída de Portugal, apesar de definitiva neste momento, não representa uma aposentadoria. Fransérgio planeja voltar a jogar em um clube brasileiro após um tempo dedicado à família e espera encontrar uma equipe que compreenda e apoie suas circunstâncias pessoais.

Essa transição promete inaugurar um novo capítulo em sua carreira, onde equilibrar a vida profissional e pessoal será primordial. O volante está confiante de que no Brasil encontrará tanto o suporte necessário para seu filho quanto uma nova oportunidade de jogar em alto nível.

Em essência, a trajetória de Fransérgio exemplifica como decisões de vida podem transcender barreiras profissionais, demonstrando um profundo comprometimento com sua família e o desejo de criar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento de seu filho.