Inter de Milão x Como: horário,e scalações e onde assistir

A temporada 2024/25 da Serie A italiana está repleta de intensas disputas, e o duelo entre Inter de Milão e Como é certamente um dos destaques da 17ª rodada. Este emocionante confronto ocorrerá no estimado Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, no dia 23 de dezembro. A Inter, atualmente na 3ª posição com 34 pontos, enfrenta o Como, que luta para escapar das últimas colocações, estando na 16ª posição com 15 pontos.

Publicidade

Sob o comando de Simone Inzaghi, a Inter de Milão tem se mostrado uma força formidável no campeonato, tendo perdido poucos pontos desde novembro. Recentemente, a equipe obteve uma impressionante vitória por 2 a 0 contra a Udinese na Copa da Itália, destacando sua consistência. Em contraste, o Como está determinado a melhorar sua posição na Serie A, aproveitando o impulso de sua vitória sobre a Roma.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O que esperar do confronto?

Este embate promete ser um choque de forças distintas. A Inter apresenta um time bem organizado e atravessa uma fase positiva, especialmente em seu poderoso setor ofensivo, que lidera a competição com 40 gols marcados. Já o Como, enfrenta dificuldades, mas demonstra resiliência e busca usar sua recente vitória como um trampolim para sair da zona de perigo.

Com talentos como Lautaro Martínez e Marcus Thuram, a Inter de Milão espera expandir sua sequência de vitórias, apoiada por uma defesa impenetrável, essencial para manter sua posição de destaque na tabela.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez.

Como: Audero; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha, Nico Paz; Strefezza, Fadera, Belotti.

Conclusão do embate

O confronto entre Inter de Milão e Como transcende um simples jogo; é um encontro de tradições e urgências distintas. Enquanto a Inter busca reforçar sua posição no topo da tabela, o Como luta por pontos vitais para fugir do rebaixamento. Com jogadores de alto nível e estratégias únicas, esse duelo promete ser um espetáculo imperdível para os fãs de futebol.