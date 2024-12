Imprensa espanhola detona Mbappé

O Real Madrid está enfrentando desafios significativos na atual temporada de LaLiga, culminando em uma derrota por 2 a 1 para o Athletic Bilbao. Este resultado representa o quinto revés do time nesta temporada, gerando críticas da mídia espanhola. Além disso, Kylian Mbappé, principal contratação do clube, foi alvo de críticas após perder um pênalti crucial durante a partida.

Com a derrota em San Mamés, o desempenho do Real Madrid foi questionado, já que Berenguer e Guruzeta garantiram a vitória para o Bilbao, enquanto Jude Bellingham diminuiu a diferença no placar. A performance de Mbappé tem gerado preocupações, especialmente por ter sido a segunda penalidade perdida consecutivamente, após um erro semelhante contra o Liverpool na Liga dos Campeões.

Qual foi a reação da mídia espanhola?

Os principais jornais esportivos da Espanha criticaram o desempenho do Real Madrid e de Mbappé. O jornal Marca afirmou que o time “está se acostumando a perder”, destacando que Mbappé ainda não atendeu às expectativas desde sua chegada. Para o As e o Sport, a derrota recente foi vista como um “desastre”, sem melhorias visíveis para a fase atual do clube.

A pressão sobre Mbappé aumentou, já que ele aceitou publicamente a responsabilidade pela derrota, utilizando suas redes sociais para admitir seus erros e expressar o desejo de reverter a situação. Essa fase desafiadora contrasta com as expectativas iniciais e enfatiza a importância de seu papel no sucesso do Real Madrid.

Como o técnico Carlo Ancelotti está lidando com a situação?

O técnico Carlo Ancelotti demonstrou apoio a Mbappé e evitou criticá-lo com base apenas nos pênaltis perdidos. Ancelotti ressaltou que erros são normais e que Mbappé deve seguir em frente, destacando a importância de não se deixar afetar por falhas individuais. Ele mantém confiança no jogador e acredita na recuperação da equipe.

Quais são os próximos desafios para o Real Madrid?

Após a derrota para o Athletic Bilbao, o Real Madrid permanece em segundo lugar na tabela de LaLiga, agora com 33 pontos, quatro atrás do líder Barcelona. O próximo desafio será contra o Girona, em uma partida que promete ser crucial para a recuperação da equipe sob pressão. O time busca reverter a má fase e encontrar estabilidade na reta final da temporada.

O apoio ao time e a Mbappé por parte da equipe técnica será essencial para restabelecer a confiança e retornar ao caminho das vitórias. A pressão da mídia e as expectativas dos torcedores tornam este um momento vital para o clube reafirmar sua posição no cenário do futebol espanhol e europeu.