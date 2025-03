Holanda x Espanha: Onde assistir ao duelo decisivo na UEFA Nations League

Na quinta-feira, 20 de março de 2025, o continente europeu será palco de um confronto de titãs no futebol: Holanda e Espanha se enfrentam nas quartas de final da UEFA Nations League. Este embate promete ser um dos mais emocionantes da competição, reunindo duas seleções que historicamente têm mostrado grande desempenho em torneios internacionais. O jogo acontecerá no estádio De Kuip, em Roterdã, casa do Feyenoord, e marca o início de uma série de dois jogos que definirão quem avança para as semifinais.

Publicidade

A Holanda, conhecida como Laranja Mecânica, chega a esta fase após terminar em segundo lugar no Grupo 2, acumulando 9 pontos. A Espanha, por sua vez, liderou o Grupo 4 com 16 pontos, garantindo assim o direito de decidir a classificação em casa, no jogo de volta que ocorrerá no Mestalla, em Valência, no dia 23 de março. Este será o 13º encontro entre as duas seleções, com a Holanda levando vantagem histórica de seis vitórias contra quatro da Espanha, além de dois empates.

Holanda vence a Hungria de goleada e avança. Fonte: Instagram/@onsoranje

Onde assistir ao jogo Holanda x Espanha?

Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida ao vivo nesta quinta-feira, às 16h45 (horário de Brasília). A transmissão será feita pelo canal SporTV, na TV fechada, e também estará disponível via streaming pelo Globoplay. Este jogo de ida das quartas de final promete ser um espetáculo de técnica e estratégia, com ambas as seleções buscando uma vantagem para o confronto de volta.

Publicidade

Quais são as prováveis escalações?

A seleção holandesa, sob o comando de Ronald Koeman, contará com o retorno de Memphis Depay, atualmente jogador do Corinthians. No entanto, a equipe enfrenta alguns desafios. Denzel Dumfries está fora devido a uma lesão, sendo substituído por Youri Baas, do Ajax. Frenkie De Jong é dúvida por problemas físicos, e Mats Wieffer foi convocado de última hora. A provável escalação da Holanda inclui: Flekken; Jorrel Hato, De Vrij, Van Dijk e Timber; Koopmeiners, De Jong (ou Gravenberch/Reijnders) e Xavi Simons; Brobbey, Memphis Depay e Gakpo.

Do lado espanhol, o técnico Luis de la Fuente trará novidades como Asencio, zagueiro revelação do Real Madrid. Bryan Zaragoza, Marc Casadó e Iñigo Martínez foram cortados, enquanto Aleix García e Dean Huijsen entram como substitutos. A Espanha deve entrar em campo com: Raya; Mingueza, Cubarsí, Le Normand e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz e Oyarzabal; Ferran Torres, Lamine Yamal e Nico Williams.

O que esperar deste confronto?

Com duas seleções de alto nível, o jogo entre Holanda e Espanha promete ser um espetáculo de futebol. A Holanda busca aproveitar o fator casa para sair na frente, enquanto a Espanha tentará manter a consistência que a levou à liderança de seu grupo. A história entre as duas seleções adiciona um tempero especial ao confronto, com ambas as equipes buscando não apenas a vitória, mas também a supremacia histórica. Independentemente do resultado, os fãs podem esperar um jogo repleto de emoção e qualidade técnica.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.