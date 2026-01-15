Neste sábado (17), a PreZero Arena será palco de um confronto decisivo para as pretensões europeias na Alemanha. O Hoffenheim recebe o Bayer Leverkusen em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente o quinto e o sexto colocados da tabela, separados por uma margem mínima de pontuação.

Hoffenheim busca consolidação no G-5

Vivendo um momento de busca por regularidade na temporada, o Hoffenheim entra em campo defendendo a quinta colocação. Com 30 pontos somados, a equipe da casa tenta aproveitar o fator local para se distanciar de um de seus perseguidores mais diretos. Diferente do que indicavam projeções anteriores, o time vem de um empate sem gols contra o Stuttgart na última rodada. Seu retrospecto recente na Bundesliga inclui duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, demonstrando competitividade para se manter na zona de classificação para as competições continentais.

Leverkusen tenta recuperação fora de casa

Do outro lado, o Bayer Leverkusen chega pressionado pela necessidade de reencontrar o caminho das vitórias. Ocupando a sexta posição com 29 pontos — apenas um a menos que o adversário deste sábado —, o time visitante tem a chance de ultrapassar o rival na tabela em caso de triunfo. No entanto, a forma recente preocupa: a equipe sofreu três derrotas nas últimas cinco partidas, incluindo um revés por 4 a 1 para o Stuttgart na rodada anterior. Para o Leverkusen, o jogo em Sinsheim é uma oportunidade de ouro para virar a chave e retomar a confiança.

Análise da Partida e Cenário na Bundesliga

Este confronto é crucial para as ambições de ambos os clubes de garantirem uma vaga em competições europeias na próxima temporada. O Hoffenheim, jogando em casa, tenta se firmar no grupo de elite da competição, enquanto o Bayer Leverkusen busca estancar a sequência negativa de resultados. A imprensa alemã trata o jogo como um dos mais equilibrados da rodada, com potencial para definir o rumo das equipes na segunda metade do campeonato.

Onde assistir e detalhes da partida

O confronto promete ser equilibrado e de alta intensidade técnica. Os torcedores brasileiros poderão acompanhar todas as emoções de Hoffenheim x Bayer Leverkusen através do streaming oficial do OneFootball (via aplicativo e site). Nos Estados Unidos, a transmissão fica por conta do serviço ESPN+.