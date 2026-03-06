Neste sábado (7), a Voith-Arena será palco de um confronto de realidades extremas pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. O Heidenheim, lutando desesperadamente contra o rebaixamento, recebe o Hoffenheim, que vive grande fase na parte de cima da tabela. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília).

Heidenheim em situação dramática

Para os donos da casa, a partida é um ato de desespero. Afundado na 18ª e última posição com apenas 14 pontos em 24 jogos, o Heidenheim vê a distância para a zona de salvação aumentar perigosamente. A campanha reflete as dificuldades da temporada: são apenas três vitórias, cinco empates e 16 derrotas.

O técnico Frank Schmidt admitiu recentemente a complexidade do cenário, sugerindo que evitar a queda exigirá uma recuperação histórica. Vindo de uma sequência negativa recente, a equipe precisa estancar a sangria de pontos em seus domínios para manter viva a esperança matemática de permanência na elite.

Hoffenheim mira a Champions League

Do outro lado, o cenário é de ambição. O Hoffenheim ocupa a 3ª posição com 46 pontos, fruto de uma campanha sólida com 14 vitórias. A equipe está engajada em uma disputa acirrada por uma vaga na fase de grupos da UEFA Champions League, brigando ponto a ponto com rivais como Stuttgart e RB Leipzig.

Para os visitantes, tropeçar contra o lanterna está fora de cogitação. A expectativa é de que o time busque impor seu favoritismo para solidificar sua posição no G-4 e manter a pressão sobre os concorrentes diretos.

Onde assistir a Heidenheim x Hoffenheim

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este duelo, a transmissão será realizada de forma exclusiva pelo streaming do OneFootball, que detém os direitos de exibição da Bundesliga na temporada 2025/2026.