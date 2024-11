Harry Kane aponta Messi e Cristiano como ‘culpados’ por problema no futebol

No panorama atual do futebol, a influência de jogadores excepcionais pode moldar tendências e alterar a maneira como novas gerações veem o esporte. A ascensão de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, dois ícones do futebol, trouxe mudanças significativas para a posição de “camisa 9”, tradicionalmente reservada para atacantes cujo foco está na finalização.

Harry Kane, renomado centroavante atualmente no Bayern de Munique, destacou como a supremacia de Messi e Ronaldo redefiniu o papel dos atacantes. A tendência de atuar pelas laterais do campo tomou força, inspirada pelas atuações lendárias destes dois jogadores, que por anos dominaram o cenário mundial jogando pelas bordas do campo.

“O futebol está mudando um pouco. A forma como os técnicos trabalham agora faz com que muitos jogadores cresçam querendo ser pontas. Acho que Messi e Cristiano Ronaldo dominaram por muito, muito tempo jogando pelas beiradas. Muitos jogadores queriam assistir a eles. Quando eu estava crescendo, tinha alguns dos melhores centroavantes do mundo, então eu queria ser um camisa 9. É assim que o futebol funciona.

Acho que, taticamente, alguns técnicos jogam com um falso nove ou em uma posição de nove e meio, dez. É uma pena porque, no final das contas, acho que marcar gols é a coisa mais difícil no futebol, então gostaria de ver mais camisas 9 surgindo, mas ao longo dos anos isso vai e volta. Mas, com certeza, quando eu estava crescendo, havia alguns jogadores incríveis na posição de camisa 9”

Qual é o Papel do Camisa 9 no Futebol Atual?

A posição do centroavante, ou “camisa 9”, possui um papel histórico e simbólico no futebol. Tradicionalmente, é o jogador destinado a marcar gols, agindo perto do gol adversário. Contudo, com a evolução tática do jogo, o papel deste jogador está sempre em transformação. Hoje, muitos técnicos preferem formações que favorecem o “falso nove” ou atacantes mais versáteis, oferecendo mais dinamismo ao jogo.

Por que os Jovens Jogadores Se Inspiram Menos nos Camisas 9?

Conforme Kane mencionou em uma entrevista, muitos jovens são influenciados pelas últimas gerações de estrelas como Messi e Ronaldo, que brilharam atuando nas extremidades do campo. A versatilidade e adaptação destas lendas, somadas à habilidade de driblar e criar oportunidades, instigaram a nova geração a almejar posições semelhantes.

Messi e Ronaldo inspiraram por sua habilidade em atuar amplamente pelo campo.

As novas táticas privilegiam jogadores móveis e habilidosos, que flutuam entre setores.

A valorização do atacante multifuncional apresenta desafios à figura do clássico camisa 9.

O Futuro dos Camisas 9 no Futebol

Apesar da tendência moderna de atuar pelas alas, a importância do centroavante focado em finalizações persiste. Para Kane, a capacidade de marcar gols ainda é uma das mais difíceis e cruciais no futebol. Ainda que as modas mudem, ele acredita que a essência do camisa 9 ressurgirá ao longo do tempo.

A discussão sobre a evolução da posição de atacante seguirá presente no cotidiano do futebol. Enquanto técnicos exploram novas táticas e formações, o papel dos goleadores clássicos poderá se adaptar, mas não desaparecerá. A capacidade de adaptação dos jogadores será essencial para preservar a essência dos camisas 9, garantindo continuar a ser reverenciados no cenário do futebol mundial.