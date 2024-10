Hans Flick desbanca Ancelotti e é eleito treinador do mês de LaLiga

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, foi recentemente eleito o melhor treinador de outubro pela La Liga, superando fortes adversários como Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e Imanol Alguacil, da Real Sociedad. Este é o segundo prêmio de técnico do mês recebido por Flick nesta temporada, tendo sido agraciado também em agosto.

Publicidade

Em outubro, o Barcelona obteve três vitórias marcantes no Campeonato Espanhol: bateu o Alavés por 3 a 0, goleou o Sevilla por 5 a 1 e derrotou o Real Madrid por 4 a 0. Estes resultados foram cruciais para consolidar a liderança do clube na competição, totalizando 30 pontos, seis a mais que o vice-líder.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem é Hansi Flick?

Hansi Flick, atualmente à frente do FC Barcelona, é um treinador renomado no futebol. Antes de assumir o clube catalão, Flick já demonstrou suas habilidades em várias grandes equipes europeias, destacando-se como um estrategista de ponta no futebol moderno.

Motivos para Hansi Flick ser Escolhido o Melhor do Mês

A seleção de Hansi Flick como o melhor treinador de outubro se deve ao desempenho dominante do Barcelona, assegurando-se no topo do campeonato. A capacidade de Flick em gerir o time, ajustar táticas e motivar os jogadores foi essencial para as vitórias sucessivas.

Expectativas para os Próximos Jogos do Barcelona

Com uma campanha sólida até agora, o Barcelona se prepara para enfrentar o Espanyol no próximo domingo. O confronto, válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, acontecerá no Estádio Olímpico Lluís Companys. A expectativa é que Hansi Flick mantenha o time na trajetória das vitórias, consolidando sua liderança na competição.