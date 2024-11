Guardiola explica arranhões após novo tropeço do City

O técnico Pep Guardiola não gostou do empate entre Manchester City e Feyenoord, por 3 a 3, na Champions League. Após o jogo, o catalão apareceu para dar entrevistar com o rosto do arranhado e com o nariz machucado. Questionado, o comandante da equipe inglesa assumiu ter se machucado.

“Eu passei minha unha aqui no nariz. Eu queria me machucar”, disse, em coletiva pós-jogo, após ser questionado sobre as marcas no rosto.

Guardiola vive uma situação inédita na carreira. O Manchester City soma seis jogos em sequência sem vencer na temporada: são cinco derrotas e um empate.

O confronto contra o Feyenoord teve um roteiro doído para a equipe inglesa, que abriu três gols de vantagem e cedeu o empate no segundo tempo. O resultado não compromete os Citizens na tabela da Champions, que seguem no meio da tabela e com vaga temporária para a próxima fase.

A sequência negativa pode ainda aumentar no final de semana. No próximo domingo, 1, o Manchester City enfrenta o Liverpool, líder do Campeonato Inglês. Os Reds podem abrir 11 pontos de distância para o rival na ponta da Premier League.