Guardiola detona calendário e diz que só tem 13 jogadores bem

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, recentemente fez críticas contundentes ao calendário apertado do futebol inglês. Em uma coletiva, Guardiola apontou as dificuldades enfrentadas por sua equipe devido a uma sequência intensa de partidas que resultou em múltiplas lesões. Durante o jogo da Copa da Liga Inglesa contra o Tottenham, o City sofreu três novas baixas, complicando ainda mais a situação.

Guardiola destacou que, mesmo poupando parte do elenco, tem apenas 13 jogadores disponíveis para a Premier League. Esta situação crítica traz à tona a discussão sobre a sustentabilidade de um calendário tão exigente sem colocar em risco a saúde dos atletas. O técnico se mostrou especialmente preocupado com a lesão do atacante Savinho, cuja gravidade é motivo de apreensão.

“Temos 13 jogadores (disponíveis). Estamos realmente em dificuldade, mas temos que fazer um esforço. Dos caras que jogaram (contra o Tottenham), a maioria terminou com algum problema… Vamos ver agora como vai ser a recuperação deles. Nunca, em nove anos (de trabalho no City), nós tivemos tantos problemas de lesão. São muitos anos jogando por 11 meses, no fim este é o limite dos jogadores, temos que entender isso. Mas, contra o Bournemouth, teremos 11 jogadores em campo de alguma forma. Amanhã (quinta-feira, 30), nós teremos dois goleiros e o Erling Haaland no treino. Do restante, não tem mais ninguém“, disse o treinador.

Como o Manchester City está lidando com as lesões?

Segundo Guardiola, sua equipe enfrenta um desafio sem precedentes em seus nove anos de liderança no clube. Nunca em sua gestão aconteceu um número tão elevado de lesões como agora, testando a resistência dos jogadores. A equipe médica do City está intensamente focada na avaliação da condição de Savinho e dos defensores Gvardiol e Akanji, todos lesionados no último jogo.

Guardiola espera que a lesão de Savinho não seja grave, já que o jogador brasileiro tem se destacado na equipe. A hipótese de ser apenas uma pancada é o que Guardiola torce para que se confirme, mas exames mais claros são aguardados.

Quais são os próximos desafios do Manchester City?

Apesar dos contratempos, o Manchester City precisa se preparar para os próximos desafios. A equipe tem uma série de partidas começando contra o Bournemouth pela Premier League, seguido por um confronto na Champions League contra o Sporting. O retorno à Premier League ocorre em um jogo contra o Brighton, exigindo resistência e estratégia do time de Guardiola.

Bournemouth (F) – 02/11, 12h (de Brasília) – Premier League

– 02/11, 12h (de Brasília) – Premier League Sporting (F) – 05/11, 17h (de Brasília) – Champions League

– 05/11, 17h (de Brasília) – Champions League Brighton (F) – 09/11, 14h30 (de Brasília) – Premier League

O Impacto do Calendário no Desempenho dos Jogadores

As preocupações de Guardiola refletem um problema constante no futebol moderno: a sobrecarga dos atletas devido a calendários apertados. Com temporadas que praticamente não pausam, jogadores estão sendo exigidos ao extremo. O aumento nas lesões é um resultado direto dessa pressão contínua. Discussões sobre a necessidade de ajustar o calendário para priorizar a saúde dos jogadores estão ganhando força, especialmente quando treinadores renomados como Guardiola compartilham suas preocupações publicamente.

A situação do Manchester City é um exemplo de um dilema maior enfrentado por clubes em todo o mundo. Equilibrar o sucesso em várias competições e manter a saúde a longo prazo dos jogadores é um desafio constante. É crucial que ligas e federações esportivas considerem ajustes que permitam aos atletas competirem no mais alto nível sem comprometer sua saúde.