Guardiola alfineta técnicos de seleções após nova lesão em data FIFA

Josep Guardiola, técnico do Manchester City, manifestou sua preocupação com as lesões dos jogadores durante os compromissos internacionais. Em uma coletiva de imprensa recente, antes do confronto contra o Sparta Praga pela Champions League, Guardiola mencionou a lesão do lateral Kyle Walker, ocorrida enquanto ele representava a Inglaterra na Nations League, o que o deixou de fora da vitória do City sobre o Wolverhampton.

O treinador catalão destacou a necessidade de uma comunicação mais próxima entre técnicos de clubes e seleções. Segundo ele, um diálogo contínuo poderia ajudar a evitar lesões, como a do zagueiro John Stones na temporada anterior, que ocorreu durante um amistoso internacional. Guardiola relembrou que, no passado, era comum treinadores de seleções se comunicarem com clubes sobre a condição física dos jogadores.

Impacto das lesões em competições internacionais

Lesões em competições internacionais trazem repercussões significativas tanto para clubes quanto para seleções, já que equipes perdem jogadores essenciais em momentos cruciais. Guardiola relembrou a lesão de Stones antes das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid, destacando como tais perdas podem impactar o planejamento de uma temporada.

Importância da Comunicação entre Treinadores

Guardiola sublinhou que a retomada da comunicação entre clubes e seleções é vital para o bem-estar dos atletas. O contato pessoal facilita a troca de informações sobre a saúde dos jogadores, favorecendo decisões informadas sobre sua participação em jogos, ajudando a prevenir lesões. Ele citou suas interações com Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, como exemplo de um diálogo construtivo, especialmente relevante para jogadores que enfrentam um calendário apertado.

Desafios do Manchester City: Lesões e Planejamento

Além da ausência de Walker, Guardiola explicou a situação do meia Kevin De Bruyne, que ainda se recupera de uma lesão. Ele enfatizou a importância de De Bruyne estar completamente apto antes de retornar, destacando a necessidade de uma preparação cuidadosa para manter seu alto nível de desempenho à medida que envelhece.

O Manchester City está empenhado em manter seu elenco saudável para enfrentar desafios na Premier League e na Champions League. Com jogos importantes se aproximando, como contra o Southampton e o Tottenham, a gestão de lesões e a preparação física são cruciais para o sucesso contínuo da equipe.