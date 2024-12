Girona x Liverpool: horário, escalações e onde assistir

Um confronto inédito na UEFA Champions League coloca frente a frente Girona e Liverpool, prometendo grandes emoções no Estádio Montilivi, casa do time catalão. Apesar de ser uma equipe com menor histórico europeu, o Girona encara o poderoso Liverpool, que atualmente vive um dos seus melhores momentos no futebol europeu, buscando assegurar sua liderança no grupo na reta final da liga.

Publicidade

O Estádio Montilivi aguarda milhares de torcedores ansiosos por este embate único. Esta ocasião representa uma rara oportunidade para o Girona se destacar no cenário europeu, enquanto o Liverpool, liderado por Arne Slot, aspira mais uma vitória em sua vigorosa campanha da temporada 2024/25 da Champions League.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Informações de Transmissão: Girona vs Liverpool

No Brasil, o confronto entre Girona e Liverpool poderá ser assistido no canal TNT Brasil e na plataforma de streaming Max. O jogo está marcado para as 14:45 (horário de Brasília) no dia 10 de dezembro de 2024. Esta partida é crucial para as aspirações de ambos os clubes na competição, especialmente por ser a rodada final da fase de grupos.

Em outros locais, a partida será exibida por diversos canais internacionais, como ESPN na Argentina e DAZN em Portugal, adaptando-se aos horários locais. Nos Estados Unidos, serviços como Paramount+ e fuboTV transmitem o evento, garantindo ampla cobertura para os fãs ao redor do mundo.

Expectativas para o Duelo entre Girona e Liverpool

Embora Girona e Liverpool nunca tenham se enfrentado oficialmente, o favoritismo está com o time inglês. O Liverpool vem dominando na temporada atual, enquanto o Girona, em sua estreia na Champions League, busca surpreender frente a um adversário de tamanho peso. Historicamente, o Liverpool demonstra versatilidade e resistência quando joga fora de casa.

Publicidade

Desfalques e Preparações das Equipes

O Girona enfrenta dificuldades devido a lesões de jogadores importantes, como Viktor Tsygankov e Yangel Herrera, mas a volta do lateral-direito Arnau Martínez após suspensão traz otimismo. Jhon Solis segue como dúvida. Para o Liverpool, Arne Slot precisará contornar a ausência de peças fundamentais, como Alisson, Federico Chiesa e Diogo Jota, além de Mac Allister suspenso, porém, a equipe mantém confiança em seu estilo agressivo.

Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Lopez, Krejci, Gutiérrez; Martin, Romeu; Asprilla, Van de Beek, Danjuma; Miovski.

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Salah, Díaz; Gakpo

Impacto e Futuro da Partida

Este jogo não só define o caminho imediato das equipes na Champions League, mas também proporciona ao Girona a chance de se testar contra uma potência europeia. Para o Liverpool, é a oportunidade de reafirmar sua liderança e continuar avançando no torneio com moral.

Apesar de o Girona ser visto como azarão, o apoio de seus torcedores e a familiaridade com seu estádio podem ser trunfos para um resultado inesperado. Para os espectadores, a expectativa é de um espetáculo onde tensão e estratégia serão protagonistas. Independentemente do resultado, esta partida adicionará um capítulo importante à história recente da Champions League.