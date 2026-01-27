A fase de liga da Uefa Europa League chega a 8ª e decisiva rodada com um confronto de realidades distintas. Nesta quinta-feira, 29, o Genk recebe o Malmö na Cegeka Arena, na Bélgica. A bola rola às 17h (horário de Brasília) em um duelo crucial para as pretensões dos donos da casa no torneio continental.

Genk de olho no topo da tabela

O time belga entra em campo vivendo um momento competitivo. Ocupando a 10ª colocação com 13 pontos, o Genk faz uma campanha sólida, somando quatro vitórias, um empate e apenas duas derrotas. A equipe sabe que um triunfo é fundamental não apenas para confirmar sua presença na próxima fase, mas para manter viva a chance de terminar entre os oito primeiros colocados. Alcançar o G-8 garantiria a classificação direta às oitavas de final, evitando o desgaste de um playoff eliminatório.

Malmö tenta salvar a honra

Do outro lado, a situação do time sueco é irreversível. O Malmö ocupa a 35ª posição na tabela geral, com apenas um ponto conquistado em sete jogos disputados. Sem nenhuma vitória na competição (um empate e seis derrotas), a equipe visitante entra em campo matematicamente eliminada. O objetivo agora é apenas cumprir tabela, salvar a honra esportiva e tentar surpreender os belgas para encerrar a participação de forma digna.

Onde assistir e detalhes da partida

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o confronto, a transmissão será realizada pela CazéTV, disponível gratuitamente no YouTube, além de plataformas como Amazon Prime Video, Samsung TV Plus e Mercado Play.