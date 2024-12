Futebol internacional: retrospectiva 2024

No cenário internacional do futebol em 2024, o Real Madrid brilhou intensamente ao conquistar diversos títulos. O clube espanhol assegurou a Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da Europa, reafirmando seu poderio no continente europeu. Esse, no entanto, foi apenas um dos desatques do futebol europeu.

Os jogadores Vini Jr. e Jude Bellingham foram fundamentais para essas conquistas e também estiveram no centro das atenções ao disputar o cobiçado prêmio da Bola de Ouro. No entanto, a temporada não foi livre de polêmicas, especialmente com a aquisição de Kylian Mbappé e a estreia de Endrick.

Bayer Leverkusen: A Grande Surpresa da Temporada

A surpreendente jornada do Bayer Leverkusen em 2024 chamou a atenção do mundo do futebol. Sob o comando de Xabi Alonso, o time se sagrou campeão alemão de forma invicta e conquistou a Copa da Alemanha após três décadas de espera. Além disso, chegou à final da Liga Europa, sendo vice-campeão após enfrentar a Atalanta da Itália.

A performance do Leverkusen quebrou as expectativas tradicionais, que usualmente colocam o Bayern de Munique como favorito. Com destaque para jovens talentos como Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, o time alemão escreveu uma nova página em sua história.

Dúvidas Sobre a Bola de Ouro

A eleição de Rodri para a Bola de Ouro em 2024 foi, sem dúvida, um dos momentos mais controversos do ano. O Real Madrid, que detinha destaque nas competições, boicotou a cerimônia ao descobrir que o compatriota espanhol superou Vini Jr. na corrida pelo prêmio. A decisão gerou um debate fervoroso sobre os critérios de escolha e a justiça entre os concorrentes.

Seleções em Evidência: Espanha e Argentina Dominam

No âmbito das seleções, a Espanha conquistou a Eurocopa, consolidando seu lugar no topo do futebol europeu e alavancando ainda mais a posição de Rodri na disputa pelo prêmio individual. O elenco espanhol mostrou um equilíbrio entre experiência e juventude, destacando novos talentos como Lamine Yamal.

Pelo lado sul-americano, a Argentina confirmou seu domínio na Copa América, defendendo o título continental e reafirmando-se como uma das potências globais no esporte, derrotando a Colômbia na final. Enquanto isso, a Seleção Brasileira enfrentou dificuldades, sendo eliminada nas quartas de final.

Retorno de Neymar e Destaques de Clubes nas Américas

Outra grande narrativa de 2024 foi o retorno de Neymar aos gramados, após um longo período de recuperação de uma lesão significativa. Entretanto, a alegria foi curta, já que sofreu outra lesão logo em seguida. No cenário da América do Sul, o Botafogo viveu um ano memorável ao se consagrar campeão da Libertadores, ao bater o Atlético-MG em Buenos Aires.

No México, o Pachuca brilhou na Liga dos Campeões da Concacaf e chegou às semifinais do Mundial de Clubes. Na Ásia, o Al-Ain dos Emirados brilhou ao vencer a maior competição continental.