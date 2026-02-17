Nesta quinta-feira, 19, o futebol europeu volta a agitar os gramados com a fase de mata-mata da Europa League. O Fenerbahce recebe o Nottingham Forest no estádio Ulker, em Istambul, às 14h45 (de Brasília). O confronto marca o jogo de ida dos playoffs que valem vaga nas oitavas de final da competição continental.
Estreia de Vítor Pereira no comando do Forest
O duelo carrega uma expectativa especial pela estreia do técnico português Vítor Pereira no comando do time inglês. O ex-treinador de Corinthians e Flamengo assume a equipe em um momento delicado, chegando para substituir o comando interino e trazer experiência internacional.
O Forest luta para se afastar da zona de rebaixamento na Premier League e vê na Europa League uma oportunidade de virar a chave na temporada, buscando um resultado positivo fora de casa para elevar a moral do elenco.
Fenerbahce de Tedesco aposta na força da torcida
Pelo lado turco, a equipe é comandada por Domenico Tedesco, que assumiu o clube em setembro de 2025. O Fenerbahce aposta no “caldeirão” de Istambul para construir uma vantagem neste primeiro embate. A equipe busca usar o fator casa para se impor, visando avançar no torneio que é tratado como prioridade para a diretoria e para os apaixonados torcedores, que sonham com um título internacional.
Caminho até os playoffs
Este confronto reúne duas equipes que terminaram a fase de liga em posições intermediárias, o que forçou o encontro nesta etapa preliminar de mata-mata. O Nottingham Forest encerrou a primeira fase na 13ª colocação, somando 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).
Já o Fenerbahce ficou na 19ª posição, com 12 pontos, fruto de uma campanha irregular com três vitórias, três empates e duas derrotas. Agora, a pontuação fica para trás e a decisão será no placar agregado dos dois jogos.
Onde assistir
Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar a partida, a transmissão será feita via streaming. A CazéTV detém os direitos de exibição da Europa League no Brasil e transmitirá o confronto ao vivo, com cobertura completa a partir das 14h45.