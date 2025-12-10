A MCH Arena, em Herning, na Dinamarca, será o palco de um confronto de alta voltagem nesta quinta-feira, 11. O FC Midtjylland recebe o Genk em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela de classificação.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Cenário da partida: Vaga direta em jogo

O duelo é decisivo na briga por uma posição no G-8, zona que garante classificação direta para as oitavas de final. O time da casa, Midtjylland, entra em campo defendendo a vice-liderança geral com 12 pontos. Uma vitória assegura a vaga na próxima fase sem depender de outros resultados. Já o Genk, atualmente em nono lugar com 10 pontos, precisa vencer fora de casa para ultrapassar o rival e entrar na zona de elite. Vale lembrar que as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão uma fase de playoffs.

Midtjylland defende a vice-liderança

O clube dinamarquês vive um momento iluminado na competição continental. Com uma campanha sólida de quatro vitórias e apenas uma derrota, o Midtjylland aposta no fator casa para somar mais três pontos. O objetivo é claro: consolidar-se no topo da tabela e evitar a fase de mata-mata preliminar.

Genk busca o salto na tabela

Do outro lado, o Genk chega à Dinamarca com a ambição de roubar a posição do adversário. Com três vitórias, um empate e uma derrota, a equipe belga está no limiar da zona de classificação direta. Um triunfo longe de seus domínios não apenas elevaria o moral do elenco, mas colocaria o time em uma situação privilegiada na reta final desta fase de liga.

Prováveis escalações e desfalques

FC Midtjylland (Técnico: Mike Tullberg): Elías Ólafsson; Ousmane Diao, Han-Beom Lee, Mads Bech Sørensen; Darío Osorio, Pedro Bravo, Valdemar Byskov, Victor Bak Jensen; Philip Billing, Mikel Gogorza; Gue-sung Cho.

Desfalques: Adam Gabriel, Edward Chilufya e Aral Şimşir (lesionados). Franculino (dúvida).

Genk (Técnico: Thorsten Fink): Tobias Okiki Lawal; Zakaria El Ouahdi, Mujaid Sadick, Matte Smets, Yaimar Medina; Bryan Heynen, Patrik Hrošovský; Jarne Steuckers, Daan Heymans, Konstantinos Karetsas; Hyun-gyu Oh.

Desfalques: Junya Ito, Ken Nkuba e Joris Kayembe (lesionados).