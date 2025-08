Ex-jogador do Manchester United salva vida de jovem em ponte

O ex-lateral do Manchester United, Antonio Valencia, impediu um jovem desconhecido de se atirar de uma ponte. O ídolo equatoriana contou a história em suas redes sociais e chamou atenção para a importância da saúde mental.

A publicação veio 24 horas depois do acontecido e sem divulgação de rostos ou local do momento para proteção. Valencia diz ter conversado com o rapaz, que o reconheceu na hora. O equatoriano utilizou as redes para fazer um apelo importante.

“Ontem à noite vivi uma experiência muito desagradável. Um jovem queria por fim à vida. Saí do veículo e me aproximei dele. Não o salvei, mas tentei conversar com ele. Graças a Deus, ele me reconheceu e tentei lhe oferecer algumas palavras de incentivo. Foi muito difícil”, publicou Valencia.

Antonio Valencia se aposentou do futebol em 2021, após encerrar sua carreira no Querétaro, do México, e hoje se dedica a projetos pessoais e ao trabalho com jovens jogadores no Equador.

O ex-lateral sempre foi reconhecido pela postura de capitão, liderança e dedicação em campo, características que marcaram sua trajetória tanto na Europa quanto na seleção equatoriana.