O técnico Miguel Ángel Sánchez saiu em defesa de Marc-André ter Stegen após o goleiro ser alvo de questionamentos e xingamentos por suas atuações no Ajax. Durante entrevista coletiva, o comandante rebateu a comparação de um repórter, que associou o camisa 1 a uma estátua do famoso museu de cera Madame Tussauds, em Amsterdã.

Titular da equipe holandesa, o goleiro alemão atua emprestado pelo Barcelona após superar problemas físicos em temporadas anteriores. Embora não tenha cometido falhas graves, Ter Stegen virou foco de cobranças pelo ritmo das saídas de bola defensivas. Torcedores chamaram o jogador de “estátua” após algumas atuações contestadas.

O que disse o treinador sobre as críticas

Ao responder sobre a pressão sofrida pelo atleta, o técnico espanhol contestou a declaração do jornalista. “Não concordo que ele seja uma estátua no gol, quando você tem a bola nos pés e é o homem livre, é muito difícil gerar uma superioridade”, afirmou Míchel em entrevista coletiva.

Técnico assume responsabilidade

Na sequência da manifestação, o comandante assumiu a responsabilidade pela retenção da bola na na defesa, que tem deixado Ter Stegen exposto, e avaliou que o problema decorre da movimentação coletiva em campo.

“Acho que deveríamos ter jogado de uma maneira diferente nessas situações, jogar mais curto e provocar mais movimentos do rival para gerar superioridades e espaços nas costas”, completou Míchel.

Qual é o momento do clube na temporada

O Ajax vive um início irregular no cenário nacional. Depois de somar dois empates consecutivos, o time de Amsterdã figura na quinta posição da Eredivisie, a cinco pontos de distância do rival e líder Feyenoord.