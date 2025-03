Eurocopa: Confira o ranking completo de todos os campeões!

A Seleção Espanhola consolidou-se como a maior vencedora da história da Eurocopa ao conquistar seu quarto título na edição de 2024. Com essa vitória, a Espanha superou a Alemanha, que possui três conquistas no torneio.

Publicidade

Espanha campeã da Eurocopa 2024 – Fonte: Instagram/@

Qual é a história da Eurocopa?

A Eurocopa, oficialmente conhecida como Campeonato Europeu de Futebol da UEFA, é a principal competição de seleções nacionais da Europa. Inaugurada em 1960, a primeira edição foi vencida pela União Soviética. Desde então, o torneio ocorre a cada quatro anos, reunindo as melhores seleções do continente em busca do título europeu.

Qual foi a trajetória vitoriosa da Espanha?

A Espanha conquistou seu primeiro título europeu em 1964. Após um hiato de 44 anos, a seleção espanhola voltou ao topo ao vencer as edições de 2008 e 2012, destacando-se por um futebol de posse de bola e técnica apurada. Em 2024, a Espanha alcançou seu quarto título ao derrotar a Inglaterra por 2 a 1 na final, realizada no Estádio Olímpico de Berlim, solidificando sua posição como a maior campeã da Eurocopa.

Publicidade

Qual é o ranking completo dos campeões da Eurocopa?

Abaixo, apresentamos a lista completa das seleções que já conquistaram o título europeu:

Espanha : 4 títulos (1964, 2008, 2012, 2024)

: 4 títulos (1964, 2008, 2012, 2024) Alemanha : 3 títulos (1972, 1980, 1996)

: 3 títulos (1972, 1980, 1996) França : 2 títulos (1984, 2000)

: 2 títulos (1984, 2000) Itália : 2 títulos (1968, 2021)

: 2 títulos (1968, 2021) União Soviética : 1 título (1960)

: 1 título (1960) Tchecoslováquia : 1 título (1976)

: 1 título (1976) Holanda : 1 título (1988)

: 1 título (1988) Dinamarca : 1 título (1992)

: 1 título (1992) Grécia : 1 título (2004)

: 1 título (2004) Portugal: 1 título (2016)

Fontes:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.