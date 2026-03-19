O Estrela da Amadora recebe o Casa Pia nesta sexta-feira, 20, às 17h15 (horário local), no Estádio José Gomes. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Português 2025/26, ganha ares de decisão e configura um verdadeiro confronto direto na dramática luta contra o rebaixamento.

Expectativa para o confronto e situação no campeonato

O duelo é amplamente tratado como uma final na luta pela permanência na elite do futebol português. Com apenas um ponto separando os dois times na parte de baixo da tabela, a pressão é imensa. No formato atual da competição, os dois últimos colocados são rebaixados diretamente, enquanto o antepenúltimo disputa um playoff de permanência. Portanto, cada ponto conquistado nesta reta final é vital para definir o rumo das equipes na temporada.

Pressão e jejum de vitórias em casa

Atuando diante de seus torcedores, o Estrela da Amadora busca desesperadamente a reabilitação. A equipe ocupa atualmente a 13ª colocação na tabela, com 25 pontos conquistados em uma campanha de cinco vitórias, dez empates e onze derrotas. O momento, no entanto, é de alerta máximo: o time vem de uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer, acumulando três derrotas e dois empates recentes. Uma vitória em casa é fundamental para afastar o fantasma do descenso.

Visitantes buscam ultrapassagem direta

Do outro lado, o Casa Pia chega para o confronto em uma situação ainda mais delicada, mas com a chance de ouro de ultrapassar o rival. Na 15ª posição com 24 pontos, a equipe soma cinco vitórias, nove empates e onze derrotas no torneio. A forma recente mostra uma leve resiliência, com um triunfo, três empates e apenas um revés nos últimos cinco compromissos. Pontuar fora de casa é a principal missão para tentar escapar da zona de perigo.

Onde assistir

Com a diferença mínima na tabela, o duelo promete ser tenso, estudado e de muita entrega física. Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta batalha decisiva, a transmissão ao vivo será realizada pela Sport TV 1, em Portugal. No Brasil, os fãs poderão assistir ao jogo através do serviço de streaming Disney+.