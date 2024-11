Espanha convoca jogadores sem ninguém do Real Madrid

Na sexta-feira, o técnico Luis de la Fuente anunciou os jogadores convocados para representar a Seleção Espanhola nas partidas contra Dinamarca e Suíça, válidas pela Liga das Nações, notavelmente, não há jogadores do Real Madrid presentes na lista, uma situação incomum para um dos times mais prestigiosos da Espanha, juntamente com o Barcelona.

Com a classificação já garantida para a próxima fase, a seleção busca finalizar a fase de grupos com vitórias. Curiosamente, esta é a primeira convocação sem jogadores do Real Madrid desde outubro de 2021, quando a Espanha foi campeã da Liga das Nações.

Por que nenhum jogador do Real Madrid foi convocado?

Essa ausência é atribuída à predominância de estrangeiros no elenco atual do Real Madrid, o clube tem apenas cinco jogadores espanhóis: Jesús Vallejo, Fran García, Lucas Vázquez, Dani Ceballos e Daniel Carvajal, dentre eles, Carvajal, frequentemente convocado, está atualmente afastado por uma lesão no joelho.

Em contraste, o Barcelona, eterno rival, conta com quatro jogadores na lista: Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo e Marc Casadó. Outros clubes como Villarreal, Athletic Bilbao e Real Sociedad também tiveram uma presença significativa, contribuindo com três atletas cada.

Novos talentos na seleção

Em uma aposta na juventude, Luis de la Fuente incluiu pela primeira vez três jogadores: Samu Omorodion, Marc Casadó e Aitor Paredes. O técnico pretende renovar a seleção com esses novos talentos promissores.

Quem será o próximo camisa 10?

Um ponto de destaque nessa convocação é a disputa pela icônica camisa 10, anteriormente vestida por Lamine Yamal, agora tem Dani Olmo como um forte candidato, retornando à equipe após recuperação de lesão, a decisão final sobre quem usará o número ainda gera expectativa.

Lista completa de convocados

Álvaro Morata (Milan)

Aymeric Laporte (Al-Nassr)

David Raya (Arsenal)

Mikel Merino (Arsenal)

Pau Torres (Aston Villa)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Daniel Vivian (Athletic Bilbao)

Aitor Paredes (Athletic Bilbao)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Bryan Zaragoza (Osasuna)

Óscar Mingueza (Celta de Vigo)

Marc Cucurella (Chelsea)

Robert Sánchez (Chelsea)

Lamine Yamal (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Dani Olmo (Barcelona)

Marc Casadó (Barcelona)

Samu Omorodion (Porto)

Fabián Ruiz (PSG)

Álex Remiro (Real Sociedad)

Martín Zubimendi (Real Sociedad)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Pedro Porro (Tottenham)

Yeremy Pino (Villarreal)

Álex Baena (Villarreal)

Ayoze Pérez (Villarreal)

Portanto, A Espanha enfrentará a Dinamarca no dia 15 de novembro, em Copenhague, e a Suíça no dia 18, no Estadio Heliodoro Rodríguez López, ambas as partidas estão programadas para as 16h45, horário de Brasília, e são vistas como passos cruciais para a equipe se consolidar rumo à fase final da competição.

