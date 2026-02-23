Após uma estreia meteórica no Lyon e ser eleito até o melhor jogador de janeiro na Ligue 1, o atacante Endrick passou em branco no último domingo, 22, em derrota por 3 a 1 do Olympique para o Strasbourg. Além do resultado, a atuação do brasileiro foi classificada como “a mais decepcionante” desde que chegou e foi tema na coletiva do técnico Paulo Fonseca.

“Endrick esteve desaparecido. Assistimos à performance mais decepcionante desde sua chegada. Foi inexistente no primeiro tempo e, após o intervalo, pouco inspirado”, escreveu o jornal francês L’Equipe, que ainda classificou a atuação do brasileiro com uma nota 2 de 10.

Endrick teve sua atuação mais discreta, de certo, contra o Strasbourg. Com algumas mudanças de postura e formação promovidas pelo técnico Paulo Fonseca, o brasileiro ficou preso e isolado na ponta direita, e quase não participou do jogo. O Lyon teve um jogo reativo e Endrick somou apenas 31 ações com bola – tendo perdido a posse 15 vezes.

“Não quero individualizar. Acho que, de modo geral, os jogadores não fizeram uma boa partida. Vou conversar com o Endrick sobre o que precisa de melhorar, o que precisa de fazer para encontrar soluções nessas situações. Os jogadores atuaram em um nível semelhante, um nível diferente do que vínhamos a mostrar até agora”, disse Paulo Fonseca.

Este foi o sétimo jogo de Endrick pelo Lyon, o segundo que passa em branco e o terceiro seguido que é punido com cartão. O brasileiro havia sido expulso contra o Nantes e recebeu amarelo logo no jogo de retorno, após cumprir suspensão contra o Nice.

Ainda assim, o atacante soma sete participações em gols nos sete jogos que entrou em campo: são cinco gols marcados e duas assistências.

A derrota do Lyon para o Strasbourg quebrou uma sequência de 13 jogos de invencibilidade da equipe. O Lyon é o terceiro colocado na tabela da Ligue 1, nove pontos atrás do líder e rival PSG e sete atrás do vice-líder Lens.

“Não devemos dramatizar. Parabéns ao Strasbourg, foram melhores do que nós, mereceram a vitória, principalmente na primeira parte. Jogaram com uma intensidade, agressividade e velocidade diferentes. Para mim, é fácil de explicar: fizeram uma partida melhor do que nós. Isto é futebol”, completou Fonseca.