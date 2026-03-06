O Lyon acabou eliminado da Copa da França na última quinta-feira, 5, em semifinal contra o Lens. A disputa foi decidida nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. O atacante brasileiro Endrick chegou a converter seu pênalti, mas foi criticado na imprensa pela atuação durante o tempo regulamentar.

De acordo com o diário Marca, da Espanha, Endrick “esteve praticamente invisível” durante o jogo contra o Lens, principalmente ao longo do primeiro tempo.

O Lens abriu 2 a 0 durante o primeiro tempo, com Thauvin e Sima, e o Lyon forçou os pênaltis na segunda etapa, com gol de Yaremchuk e Himbert já nos acréscimos.

Ainda segundo o Marca, Endrick teve pouca influência ofensiva ao longo do jogo e não conseguiu criar lances decisivos para o Lyon. A publicação destacou que o jovem atacante, emprestado pelo Real Madrid ao clube francês, não conseguiu aparecer nas ações ofensivas da equipe e teve participação discreta na derrota que selou a eliminação.

Essa não é a primeira vez que Endrick recebe críticas da imprensa desde que chegou ao futebol francês. O brasileiro teve um início meteórico no Lyon, mas emendou dois jogos negativos: Nantes (em que foi expulso) e na derrota para o Strasbourg.

Mesmo no clássico contra o Olympique de Marselha, apesar das duas assistências, a imprensa repercutiu que esperava maior protagonismo de Endrick dentro de campo.

Ainda assim, a temporada do jovem atacante tem sido marcada por oscilações naturais para um jogador de apenas 19 anos atuando em um novo contexto no futebol europeu. Ao todo, Endrick soma apenas 9 jogos pelo Lyon e 9 participações em gols – 5 marcados e 4 assistências.